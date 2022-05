CONSEGNA A SAMUEL D’AGUANNO IL PREMIO “GIUSEPPE LENZO”

MIGLIOR REALIZZATORE SERIE B MASCHILE DRAGO

Va a Samuel D’Aguanno il premio Giuseppe Lenzo riservato al migliore marcatore del Campionato di serie B di Pallamano Maschile. E per la stagione 2021/2022 è andato all’atleta del Leali Marsala che è stato con 134 reti il migliore marcatore del campionato. Il premio verrà consegnato dai famigliari di Giuseppe Lenzo, pioniere della pallamano a Capo d’Orlando, domani 15 maggio nel corso della terza edizione della manifestazione della Coppa Sicilia SC s.r.l. riservata alle 4 migliori formazioni siciliane di serie A2 che si terrà al Palavolcan di Acireale, prima della finale di consolazione per stabilire il terzo e quarto posto.

Questi i precedenti vincitori del Premio “Giuseppe Lenzo”:

• 2018 Massimo Giunta con Agriblu Scicli

• 2019 Alessandro Aragona con Agriblu Scicli

• 2020 Daniel Serravalle con Orlando Haenna

• 2021 Antonino Martino con New Handball Rosolini

L’evento istituito dal Comitato Sicilia Figh, è organizzato dalla locale società della Top Five Acireale con la collaborazione della Delegazione provinciale Catania FIGH.

Alla Coppa Sicilia partecipano le società del Key Jey Ragusa, Palermo Pallamano, Orlando Pallamano Haenna e Darwin Tecnologies HC Mascalucia.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 la prima semifinale tra Key Jey Ragusa e Darwin Tecnologies HC Mascalucia mentre a seguire tra Palermo Pallamano e Orlando Pallamano Haenna.

Nel Pomeriggio alle ore 17 la finale per il terzo e quarto posto mentre alle ore 19 per il primo ed il secondo.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale 85 del Digitale Terreste di TeleTris e sulla Pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh.

Visite: 35