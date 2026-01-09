Pallamano BM: il programma della ottava giornata
Entrambe in trasferta le due capoiste nella ottava giornata del Campionato di serie B “Salute & Benessere”, di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
L’Albatro Siracusa N.G. sarà di scena ad Alcamo mentre la Pallamano Regalbuto andrà a rendere visita all’Agriblu Modica. C’è da dire che l’Albatro Siracusa deve recuperare una gara. Per quanto riguarda gli altri incontri della giornata, interessante il match di Mascalucia con i padroni di casa del TH Mascalucia che ospitano il Caffè Klara Avola. Turno casalingo anche per il Puleo Giovinetto Petrosino che attende il New Handball Mascalucia. Il Villaurea Palermo se la vedrà davanti ai suoi sostenitori contro l’Albatro Siracusa Y.G. Rinviata al 24 gennaio il confronto tra Aretusa Siracusa e Autosicura Marsala.
Questi in dettaglio gli incontri della ottava giornata
Puleo Giovinetto Petrosino – New Handball Mascalucia – D’Annibale – Scavone
Agriblu Modica – Pallamano Regalbuto – Bocchieri – Ammatuna
Pallamano Alcamo – Albatro Siracusa N.G – Trapani – Danubio
TH Mascalucia – Caffè Klara Avola – Schiavone – Manuele
Villaurea Palermo – Albatro Y.G. – Pollaci – Campagna
Classifica
Albatro N.G. 12
Pallamano Regalbuto 12
Aretusa 10
Autosicura Marsala 10
TH Mascalucia 8
Caffè Klara Avola 8
Villaurea 6
Albatro Y.G 4
Giovinetto Petrosino 4
Agriblu Modica 4
New Handaball Mascalucia 2
Pallamano Alcamo 0