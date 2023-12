Pallamano BM: gli incontri della settima giornata

E’ sicuramente il match tra la Pallamano Marsala e il Beach team Messina quello di cartello della settima giornata del Campionato di serie B Drago di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria. Le due squadre si trovano distanziate dal duo di testa Alcamo e Girgenti rispettivamente di 2 punti i messinesi e di 3 i lillibetani. Quindi chi vincerà sarà di fatto la principale antagonista della coppia di testa.

Ma non meno avvincente si preannuncia anche il turno casalingo del Girgenti che ospita l’Aretusa Siracusa (gara che andrà in diretta sia Facebook sulla Pagina Figh Sicilia che sul canale 85 del DDT di teletris) anche lei a quota 8 come il Marsala. Di tutto ciò ne potrebbe approfittare l’Alcamo per una mini fuga solitaria e che in questo turno ospita il Cus Palermo ancora a quota zero in graduatoria.

Per quanto riguarda gli altri incontri lo Scicli Social Club cerca punti in casa contro il Villaurea Palermo, l’Aetna Mascalucia che attende l’Agriblu Scicli.Derby ragusano – siracusano molto avvincente tra l’Albatro Siracusa e la Pallamano Ragusa.

Questi gli incontri della settima giornata:

ALCAMO – CUS PALERMO Campagna – Nania Fabio;

SCICLI SOCIAL CLUB – PGS VILLAUREA Tilaro – Cardaci;

GIRGENTI – ARETUSA D’Annibale – Tilaro -> C.S. Chiarello;

AETNA MASCALUCIA – AGRIBLU SCICLI Bertino – Bozzanga;

TEAMNETWORK ALBATRO – ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA Carrino – Pellegrino

PALL MARSALA – BEACH TEAM MESSINA Sardisco – Danubio

