Pallamano: bilancio positivo per la Orlando Haenna nei Play off per la Serie A Gold

Una importante esperienza da utilizzare come bagaglio d’esperienza per la crescita dei propri giovani.

E’ stata la partecipazione della Orlando Pallamano Haenna ai play off per la promozione in serie A Gold. E malgrado per i gialloverdi siano arrivate tre sconfitte in altrettanti incontri, contro il San Lazzaro per 31 – 26, Cingoli 29 – 26 e Camerano per 32 – 25, il bilancio per la società ennese è stato senza dubbio positivo anche perché gli ennesi si sono presentati a questo appuntamento privi di diversi importanti atleti nell’economia del gioco ennese come ad esempio Giovanni Rosso e Daniel Serravalle.

Ad ogni modo il Direttore Sportivo Enzo Arena ed il Direttore generale Luigi Savoca possono prendersi la piccola ma importante soddisfazione di avere avuto in Cristian Guggino con 27 reti in tre gare il migliore marcatore in assoluto della fase eliminatoria della competizione. Ma è stato tutto il collettivo che si è espresso su buoni livelli.

Adesso per il team ennese si è conclusa la stagione agonistica della formazione maggiore ma continuerà invece quella giovanile.

La dirigenza invece inizierà a lavorare per cercare di puntellare l’organico per la prossima stagione quando la Orlando Pallamano Haenna parteciperà al Campionato di Serie A Silver e dove la quasi totalità delle società partecipanti sono tutte da Roma in su.

