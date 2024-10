ON. LONGI: TANTO RUMORE PER NULLA

Da una nota stampa ufficiale della SOGIN (Società gestione impianti nucleari) si apprende che nell’elenco delle 51 aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 13 dicembre 2023, non rientrano i siti delle due miniere siciliane dismesse di Pasquasia (Enna) e Bosco Palo (Caltanissetta).

Non si capisce da dove provengano le voci che sono circolate in questi giorni e che hanno generato, già numerose, ma per lo più sterili, polemiche invadendo la stampa locale, nella inutile speranza di trattare una tematica tanto importante quanto delicata, in maniera populista e demagogica, cavalcando la questione ambientale e il malcontento dei cittadini. Pasquasia è nei miei pensieri da sempre e quindi, continuerò il mio impegno per la spinosa questione della dismessa portata già all’ attenzione della commissione dell’ecomafie, di cui sono componente. Una volta acquisiti ed analizzati dati ufficiali degli ultimi anni, qualora necessario, sarà mia sollecitudine la costituzione di un filone d’ inchiesta per verificarne le condizioni e proporre iniziative volte ad una riqualificazione. E’ necessario lavorare in sinergia, con atteggiamento non di mera protesta per cercare di trovare la giusta soluzione su una questa significativa problematica per il nostro territorio, da sempre oggetto di tante speculazioni che non sempre hanno avuto un riscontro ufficiale.

SOGIN, LE MINIERE DISMESSE DI PASQUASIA E BOSCO PALO NON RIENTRANO

NELLA PROPOSTA DI CNAI

Roma, 7 ottobre 2024. In relazione ad alcune uscite apparse nel fine settimana sulla stampa

locale della regione Sicilia, Sogin precisa che nell’elenco delle 51 aree presenti nella

proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), pubblicato dal Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 13 dicembre 2023, non rientrano i siti delle due

miniere siciliane dismesse di Pasquasia (Enna) e Bosco Palo (Caltanissetta).

Al riguardo, sulla base dei criteri tecnici indicati nella Guida Tecnica n. 29 che guidano il

lavoro di Sogin, queste due aree sono state subito escluse.

Si precisa, inoltre, che non vi è alcuna preferenza fra le aree contenute nella proposta di

CNAI e, ad oggi, nessuna scelta è stata fatta riguardo all’area dove realizzare il Deposito

Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico.

La procedura di selezione dell’area dove realizzare il Deposito Nazionale è tuttora in corso

e la proposta di CNAI dovrà tener conto dei risultati della Valutazione Ambientale

Strategica (VAS).

Codice Area Provincia Comuni interessati

MT-1 Matera Montalbano Jonico

MT-2 Matera Montalbano Jonico

MT-3 Matera Matera

MT-15 Matera Bernalda

MT-16 Matera Bernalda, Montescaglioso

MT_PZ-6 Matera, Potenza Genzano di Lucania, Irsina

PZ-8 Potenza Genzano di Lucania

PZ-9 Potenza Genzano di Lucania

PZ-13 Potenza Genzano di Lucania

PZ-14 Potenza Genzano di Lucania

BA_MT-4 Bari, Matera Altamura, Matera

BA_MT-5 Bari, Matera Altamura, Matera

TA_MT-17 Matera, Taranto Laterza, Matera

TA_MT-18 Matera, Taranto Laterza, Matera

VT-8 Viterbo Montalto di Castro

VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro

VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello

VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese

VT-16 Viterbo Corchiano

VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello

VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania

VT-26 Viterbo Canino

VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-29 Viterbo Ischia di Castro

VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania

VT-31 Viterbo Tuscania

VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania

VT-34 Viterbo Canino

VT-36 Viterbo Montalto di Castro

AL-1 Alessandria Bosco Marengo, Novi Ligure

AL-3 Alessandria Alessandria, Oviglio

AL-8 Alessandria Alessandria, Quargnento

AL-13 Alessandria Castelnuovo Bormida, Sezzadio

AL-14 Alessandria Fubine Monferrato, Quargnento

BA-5 Bari Gravina in Puglia

OR-60 Oristano Albagiara, Assolo, Usellus

OR-61 Oristano Albagiara, Usellus

SU-31 Sud Sardegna Mandas, Siurgus Donigala

SU-44 Sud Sardegna Segariu, Villamar

SU-45 Sud Sardegna Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna

SU-47 Sud Sardegna Nurri

SU-73_C Sud Sardegna Ortacesus

SU-74 Sud Sardegna Guasila

TP-9 Trapani Calatafimi-Segesta

TP-11 Trapani Trapani

REGIONE SICILIA

Elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI

