Storie correlate

San Giuseppe Jato, consegnati i lavori per la riqualificazione della palestra del plesso “Piersanti Mattarella”

Riccardo Marzo 11, 2026

Più vicina l’istituzione del bacino ex lavoratori Almaviva Contact. Varrica: norma M5S non impugnata a Roma, la Regione ora acceleri”.

Riccardo Marzo 11, 2026

ANCE Enna: IMPENNATA DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE CAUSA GUERRA

Riccardo Marzo 11, 2026

Ultime notizie

ARS: TERZO MANDATO. GIAMBONA “BOCCIATURA CERTIFICA FRATTURA NELLA MAGGIORANZA. SCHIFANI NON HA PIÙ I NUMERI PER GOVERNARE”

Riccardo Marzo 12, 2026

Niscemi, manifestazione nazionale il 28 marzo contro guerra e basi militari

Riccardo Marzo 12, 2026

La presidente dell’Associazione Culturale Imbuto: revoca in autotutela dell’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica al l Teatro Neglia

Riccardo Marzo 12, 2026
venezia 3

On Fabio Venezia: la Regione ha speso solo il 7% di 1,25 miliardi ottenuti nell’ambito del Fondo Sociale Europeo

Riccardo Marzo 11, 2026