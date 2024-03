On. Fabio Venezia “Commissione Cultura Ars approva disegno di legge sulla valorizzazione dei cimiteri monumentali siciliani”

Ieri la Commissione Cultura dell’ARS ha approvato all’unanimità il disegno di legge presentato dall’ On. Venezia all’inizio della legislatura relativo al riconoscimento e alla valorizzazione dei cimiteri monumentali siciliani. I cimiteri non sono solo luoghi della memoria, ma conservano anche un patrimonio storico-artistico e monumentale di grande pregio e la Sicilia è ricca di cimiteri particolarmente significativi che custodiscono sculture marmoree e bassorilievi bronzei, cappelle neogotiche e mausolei in stile liberty, monumenti funerari e lapidi commemorative di grande valore. In altri contesti europei ormai da decenni si è diffuso il “turismo dei luoghi del silenzio”.

