OMCEO SICILIA, UN OSSERVATORIO E UN PORTALE AL SERVIZIO DELLA BUONA SALUTE

La presentazione alla stampa a Villa Magnisi, martedì 22 marzo alle 10

Palermo, 19 marzo 2022 – Un team per analizzare i dati e comprendere a fondo lo stato dell’arte della sanità siciliana: è l'”Osservatorio comunicazione ed economia in sanità” (Oces) dell’Omceo Sicilia, arricchito dal portale di informazione siciliamedica.it per dare voce ai professionisti della salute.

Il progetto sarà presentato alla stampa dai nove presidenti degli ordini dei medici provinciali a Villa Magnisi, sede dell’Omceo di Palermo, martedì 22 marzo alle 10.

E’ previsto un collegamento video da remoto con la delegata ai rapporti istituzionali del ministero della Salute Valeria Grasso.

“Da oggi i medici siciliani – spiegano i presidenti – uniscono le loro forze in sinergia con alcune realtà importanti del panorama nazionale e internazionale per migliorare la qualità dell’informazione sanitaria e il confronto pubblico attraverso lo studio e la pubblicazione di dati. Strumenti fondamentali, per monitorare in Sicilia anche l’andamento sociale ed economico, che possono fornire la chiave di sviluppo di una sanità pubblica equa e sostenibile, basata su evidenze scientifiche e l’analisi concreta dei fatti”.

Faranno parte dell’Osservatorio il Censis, l’Arcidiocesi di Monreale, la Global Thinking Foundation, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), l’ufficio speciale regionale per la ‘Comunicazione per la salute’, l’associazione scientifica HCRM Hospital & Clinical Risk Managers e Cittadinanzattiva.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Parteciperanno, oltre a diversi componenti del governo della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana, anche i vertici delle Asp e delle aziende ospedaliere.

Presenti diversi esponenti del panorama scientifico, accademico e dell’associazionismo. Tra gli altri, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente della Scuola di medicina e chirurgia dell’Università di Palermo Marcello Ciaccio, il presidente della Società italiana di storia della medicina Adelfio Elio Cardinale, e il presidente dell’Assemblea soci di Cittadinanzattiva Giuseppe Greco.

