Nuovi Assessori Giunta Dipietro: rientra Francesco Comito: New Entry Mirko Milano

Premesso che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, spetta al Sindaco eletto

nominare la Giunta

Visto l’art. 12 della L.R. 28.8.1992, n.7, come modificato dalla L.R. n. 26/1993 e dalla L.R. n.

35/1997, che disciplina la nomina della Giunta Comunale, con riferimento anche ai requisiti di

eleggibilità e incompatibilità degli assessori da nominare e la facoltà del Sindaco di delegare agli

Assessori determinate sue attribuzioni;

Considerato che per il combinato disposto dell’art. 46 del TUEL 267/2000, dell’art. 12 della L.R.

7/1992 e dell’art. 39 dello Statuto Comunale, i componenti della Giunta Municipale, Assessori,

vengono nominati dal Sindaco;

Visto l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 6/2011 nel quale è stabilito che la Giunta è composta in modo

da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;

Dato atto che la legge regionale n. 3/2019, pubblicata nella GURS n.16 del 12.4.2019, ha stabilito

che, per i Comuni capoluogo di Liberi Consorzi, con popolazione inferiore a 250.000.00 abitanti, il

numero massimo degli assessori è fissato a 9 unità, previo adeguamento dello Statuto Comunale e

che, in caso di mancato adeguamento, il numero massimo degli assessori è comunque determinato

in quello individuato dal comma 1 dell’art. 33 della Legge n. 142/1990, così come recepito in

Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. n.

22/2008, dall’art. 4, comma 5 della L.R. n. 6/2011 e, infine dall’art. 1 della L. R. 3 Aprile 2019, n.3

Rilevato che il Comune di Enna è capoluogo di Libero Consorzio e, quindi, il numero massimo di

assessori è fissato a nove;

Considerato che con Deliberazione di C.C. n° 86 del 22-12-2020 è stato modificato l’art. 39 dello

Statuto Comunale avente ad oggetto “La Giunta Comunale”;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come

introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e

successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti nn. 92 del 26 ottobre 2020, 101 del

24 novembre 2020, 3 del 25 gennaio 2021, 15 del 26 marzo 2021, 119 del 29 dicembre 2021, sono

stati designati gli assessori della Giunta comunale;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate la Giunta

Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero nove Assessori;

Dato atto che non possono fare parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti

ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei consiglieri

comunali, ai sensi dell’art. 12 comma 6 della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. 6/2011;

VISTO l’art. 4 della L.R. n.6/2011;

VISTO l’art. 10 del D. Lgs .31/12/2012 n.235;

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la determina sindacale n. 22 del 5-4-2024 nomina Giunta Comunale e conferimento deleghe

assessoriali;

DETERMINA

1) di modificare ed integrare la determina n° 22 del 5-4-2024;

2) di nominare i 2 nuovi component della Giunta Comunale nelle persone di:

– Sig. Comito Francesco nato a Enna il 24-1-1967;

– Avv. Milano Mirko Angelo nato a Enna il 22-8-1980;

3) Dare atto che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell’esercizio delle

funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.R.EE.LL. per i

consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza;

4) Dare atto, altresì, che gli Assessori nominati, unitamente alla dichiarazione di accettazione della

carica, provvederanno a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del

DPR 445/2000, resa ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del d. lgs 8 aprile 2013, n. 39 attestante il

possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per la carica e in ordine all’inesistenza di

cause ostative secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012.

5) Assegnare all’Assessore nominato, le deleghe nelle materie di seguito indicate:

– Sig. Comito Francesco – Vice sindaco – Politiche sociali, Politiche per la famiglia; Piano di zona;

Servizi alla persona; Pari opportunità; Diritti civili; Minoranze etniche e linguistiche; Tutele sociali;

Tutele dei minori stranieri;

– Avv. Milano Mirko Angelo: Beni archeologici, storici e monumentali; Riqualificazione

patrimonio archeologico, storico e monumentale; Turismo; Spettacoli; Tempo libero; Politiche del

lavoro e dell’occupazione; Politiche giovanili; Volontariato; Associazionismo; Processi di

internalizzazione.

DISPONE

− la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati a cura della Segreteria del

Sindaco;

− la comunicazione della presente determinazione al Consiglio Comunale;

− la trasmissione di copia del presente atto all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Enna, al Segretario Generale e ai Dirigenti di Area.

Il Sindaco

Avv. Maurizio Dipietro

