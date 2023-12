Nuoto: per la Fenice Enna il 2023 anno di svolta

Il 2023 per La Fenice Nuoto Enna è stato un anno di svolta, che ha visto la convocazione di 2 atleti della Società ennese, Simone Capostagno e Gaia Piccione, nella Nazionale Italiana Juniores di Nuoto con la partecipazione dei due atleti, allenati da Alessandro Addamo, ai Campionati Europei in Grecia (European Junior Champioship Greece 2023) e alla Mediterranean Cup 2023 in Cipro dove Simone Capostagno ha conquistato la medaglia d’Oro nella 7.5 km in acque libere miglior risultato italiano nella manifestazione.

La Fenice ha inoltre partecipato con 19 atleti/gara ai Campionati Italiani di Nuoto di categoria sia in vasca corta a Riccione che in Vasca lunga a Roma con risultati di rilievo nazionale fra i migliori atleti italiani di categoria. Prima partecipazione anche ad un Campionato Italiano Assoluto in diretta TV su Raisport ad Aprile 2023.

Nel Nuoto di fondo in 12 hanno partecipato ai Campionati italiani assoluti di Fondo a Piombino ottimi risultati sono arrivati dalla 10 km con Gaia Piccione prima classe 2008 in Italia e Simone Capostagno 2º classe 2006 d’Italia, ottimi i risultati anche di Francesco Rapisardi sempre fra i primi 20 assoluti e degli altri atleti.

Ottava assoluta la staffetta 4×1250 ai Campionati Italiani assoluti di Fondo.

Quinto posto italiano nella classifica Sociera della Federazione Italiana nuoto per il nuoto di Fondo e 2 atleti nella rappresentativa siciliana che si piazza al terzo posto italiano ai campionati italiani per Regioni di nuoto di fondo.

Grandi risultati a livello regionale nel 2023 con 10 medaglie ai Campionati Regionali assoluti e 55 medaglie ai Campionati regionali FIN di Categoria conquistando il titolo anche nella 4×200 stile con il miglior tempo assoluto siciliano e nella 4×100 stile.

Secondo posto nel GP Sicilia open Water e quinto posto assoluto in Sicilia ai campionati regionali assoluti 2023.

Grande movimento giovanile con oltre 25 nuovi piccoli atleti da crescere nel mondo del nuoto di alto livello e che militano fra enti di promozione e categorie esordienti della Federazione italiana Nuoto.

