Sì conclude il campionato regionale Fisdir Sicilia con la premiazione delle società…

Anche Quest’anno la ASD Project Diver Nuoto Salvamento Subacquea con la sezione Disabili no Limits si piazza al terzo posto nella categoria C21

Grazie ai ragazzi e ai genitori per il loro impegno.

Adesso si lavora per la nuova stagione sportiva 2025..

