Notti di BCsicilia, Alia: incontro con i promotori dell’Antica Trasversale Sicula

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 23 agosto 2023 alle ore 20,30 in Piazzetta Garibaldi, ad Alia, un incontro con i promotori del cammino dell’Antica Trasversale Sicula, il percorso studiato dall’archeologo Biagio Pace ed oggi ripreso e ritracciato che tagliava trasversalmente la Sicilia e univa la punica Mozia alla greca Kamarina. Dopo i saluti di Antonino Guccione, Sindaco di Alia, dialogheranno con Peppe De Caro, Presidente dell’Associazione Antica trasversale sicula, e con Francesco Bocchieri, Regista del docufilm, Elisa Chimento, Presidente della Sede di BCsicilia di Alia, e Calogera Gattuso, Esperta in BB.CC. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Si darà poi spazio alla proiezione del docufilm “Il cammino della dea madre”, realizzato durante l’esperienza del cammino durato oltre 40 giorni, infatti si tratta del cammino più lungo di Sicilia, un viaggio lungo 650 Km, 54 territori comunali attraversati, passando da riserve naturali, antichi luoghi di culto, 6 parchi archeologici, 47 siti di interesse storico archeologico, ricordiamo: Kamarina, Pantalica, Akrai, Palikè, Morgantina, il lago di Pergusa e la Rocca di Cerere, complesso rupestre della Gurfa, il Kassar di Castronovo, Hippana, Entella, Mokarta, Segesta e Mozia. Questo percorso rappresenta un viaggio nella storia, un incontro simbolico tra Elimi, Sicani e Siculi. Il richiamo all’identità e alla riscoperta del profondo valore culturale della nostra terra; un’esperienza unica, condividendo la bellezza dei luoghi, l’accoglienza e la spontaneità delle persone che vi vivono, animato dallo spirito di fratellanza e di unione che rende unica la Sicilia. La manifestazione è organizzata da BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Antica trasversale sicula e il patrocinio del Comune di Alia.

