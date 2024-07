Nominata e già al lavoro la giuria per la sezione teatro del “Premio città di Leonforte”: l’8 agosto la presentazione dei finalisti.

Dal 26 agosto la sfida sul palco in attesa del Gran Gala’ del 31 agosto in cui sarà proclamata la compagnia vincitrice dell’edizione 2024.

Nominata dal direttore artistico della sezione teatro del “Premio città di Leonforte” Sandro Rossino la giuria tecnica che sceglierà le 3 compagnie finaliste assieme a 3 “opere meritevoli” per sostituire, in caso di impossibilità in corsa di una delle finaliste a pieno titolo.

A comporla sono: Walter Amorelli (presidente), organizzatore ed impresario, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Andrea Trovato attore e regista, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte.

I finalisti, selezionati su 53 proposte arrivate da tutta Italia, confermando l’interesse per la sezione teatro ed il valore della scelta fatta dall’amministrazione Li Volsi di continuare a puntare sulla cultura per la crescita della città, saranno ufficializzati, assieme al cartellone del Premio che ha il patrocinio del comune di Leonforte il prossimo 8 agosto.

Accanto alla giuria tecnica, una giuria popolare esprimerà il suo gradimento sugli spettacoli che inizieranno il 26 agosto per concludersi con la cerimonia di premiazione del 31 agosto.

Partner della sezione teatro del “città di Leonforte” e che parteciperanno come osservatorio alle serate della sfida tra compagnia sono: il Teatro Nucleo di Ferrara, con la vicepresidente Natasha Czertok, l’Associazione Tedacà di Torino, con il direttore artistico Simone Schinocca, Dracma centro sperimentale d’arti sceniche di Reggio Calabria, con il direttore artistico Andrea Naso.

Gli osservatori durante la settimana del Premio Città di Leonforte e potrebbero scegliere tra gli spettacoli selezionati dalla giuria tecnica, almeno un’opera da inserire nelle loro programmazioni o vagliare, in base ai curriculum delle compagnie, progetti da appoggiare con offerte di residenze teatrali.

Leonforte, 11luglio 2024

