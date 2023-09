Si concluderà domani 17 settembre il sesto concorso internazionale dei Madonnari di Sicilia in svolgimento da ieri a Nicosia. Gli oltre 30 artisti provenienti da diversi paesi del mondo stanno realizzando le loro opere in gessetto lungo tutta la centralissima via Fratelli Testa. Il Concorso si volge in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna dell’Aiuto che si terranno appunto domani ed è organizzato dall’associazione “Madonnari di Sicilia”, guidata dall’artista Maurizio Cannizzo, con il patrocinio del Comune di Nicosia, del Comitato Maria SS. Dell’Aiuto, della Diocesi di Nicosia e il contributo generoso di cittadini nicosiani privati e aziende che sostengono con entusiasmo questa iniziativa.

