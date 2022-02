Nel giorno di San Valentino il B&b Bianko di Enna celebra l’Amore e i suoi infiniti colori!

Marilisa Milano, proprietaria, assieme al compagno Emiliano Paladino, del B&b Bianko Ecochic di Enna, in occasione di San Valentino ha voluto offrire una sua personalissima dedica all’amore in senso lato. Una dedica alla vita vissuta con amore, alla sua famiglia, alle figlie Levante e Beatrice, al compagno di una vita Emiliano, a suoi amici, a tutte le persone che ama, al suo lavoro, ai suoi ospiti, alla sua città e, naturalmente, alla sua terra.

Prendendo spunto dalla famosissima scultura pop art dell’artista americano Robert Indiana, ha fatto realizzare l’opera in versione multicolor, che proprio stamattina, a sorpresa per tutti, è stata installata sulla facciata principale del suo B&b.

“È un omaggio all’Amore incondizionato, racconta Marilisa, sentimento così ricco di sfumature, di concezioni diverse, così personale e individuale che è quasi impossibile trovare la giusta definizione. Ma si può esprimere, ed è bellissimo! L’Amore che in questi due anni di pandemia mi ha salvata e mi ha dato la forza di resistere e che ho potuto realizzare grazie all’interior design Paolo Giummi e a Franco e Mauro di New Style”.

LOVE Multicolor perché le lettere sono state dipinte con quattro colori diversi, colori dal significato per lei profondo.

“Il Rosso, colore dell’Amore e della passione, del sangue che scorre nelle vene e che fa battere il cuore. Rosso è Amore, è Vita.

L’Azzurro, nella O di Ossigeno. Ciò che mi è mancato di più, la possibilità di respirare senza paura, senza mascherina, senza ansia. In questi due anni mi è mancata l’aria e l’azzurro deve essere la speranza.

La V è dipinta con i colori dell’arcobaleno simbolo della bandiera Lgbt. Rappresenta la varietà di Amori, tutti indistintamente con A maiuscola purché ci sia sempre e comunque rispetto e libertà.

Dicono che esistono almeno 13 tipi di Amore, da quello platonico a quello appassionato, da quello non corrisposto a quello folle.

Amore e le sue varietà.

La E dipinta di verde rappresenta per me l’Amore per il mondo in cui abito. Amore per gli alberi, le piante, i fiori, per le immense distese di grano della mia Sicilia. Amore per le spiagge, per gli oceani, per i vulcani, per le montagne. Amore Verde per la mia Terra.”

Un’ode all’amore, che da oggi potrà essere visibile in Via Longo 15, a Enna per dare un messaggio di speranza a chi crede che l’amore, in tutte le sue sfaccettature, salverà il mondo.

Per diffondere questo messaggio accanto all’istallazione ci saranno delle indicazioni “social” che chi vorrà potrà seguire:

Scatta una foto

Tagga la persona che ami

Aggiungi luogo: Bianko EcoChic

Usa l’hashtag: #lovemulticolor

