Nel 2069, il romanzo distopico di John E. Dennett,

inizia sotto il cielo del Sud Italia

The residium – Rotta verso Roma

Una trilogia epica che rivoluzionerà la narrativa distopica

Il romanzo narra di un contesto geopolitico e sociale complesso,in cui si intrecciano temi come la migrazione, la cultura, la religione e la politica.

[07 marzo 2069] – Per Bonfirraro Editore si apre un nuovo capitolo (leggi articolo). La casa editrice siciliana, diretta da Salvo Bonfirraro insieme al figlio Alberto, amplia il suo sguardo oltre il confine nazionale puntando alla narrativa straniera con classici e contemporanei. Infatti, il nuovo anno verrà inaugurato dall'autore John E. Dennett con un romanzo distopico, The Residium – Rotta verso Roma.

Bonfirraro Editore è lieta di annunciare l’imminente lancio di The Residium – Rotta Verso Roma, in libreria dal 7 marzo, il primo libro della trilogia che l’autore neozelandese ha dedicato all’Italia e soprattutto al Sud. Un romanzo distopico avvincente e senza precedenti di John E. Dennett, che promette di ridefinire il panorama letterario contemporaneo.

Il libro, ambientato nel 2069, inizia sotto il cielo del Sud Italia, con il leader Arif che guida un eterogeneo gruppo di migranti e rifugiati, sconvolgendo le comunità italiane nel nome di una terra promessa e alla ricerca di un posto nel mondo, nel nome di Allah.

“The Residium Rotta Verso Roma è il mio viaggio nella complessità umana, affrontando tematiche attuali e immaginando un futuro che mette a dura prova le fondamenta della nostra società. Con questa storia, ho voluto spingere i confini della narrativa e sfidare i lettori a riflettere sulle sfide che potrebbero plasmare il nostro domani”, ha dichiarato l’autore John E. Dennett.

Il romanzo narra di un conflitto senza precedenti quando l’eroico sergente maggiore degli Stati Uniti, Jeb Montalto, è inviato in una missione cruciale per contrastare l’avanzata di Arif. Le armi risultano inefficaci, e l’esercito si trova ad affrontare una minaccia che mina la cultura e le idee italiane.

La missione di Montalto si svolge in un contesto complesso, con i rifugiati che avanzano in massa, minacciando Napoli e Roma. Anche in Puglia, altri gruppi si uniscono al movimento, creando tensioni tra i siciliani, i calabresi e i pugliesi che si trovano a dover affrontare l’invasione straniera senza precedenti. La peculiarità dello scenario di guerra sta nel fatto che i rifugiati, non armati, agiscono sotto l’influenza naturale di Arif, rendendoli difficili da contrastare con le armi.

Il climax della storia culmina in un epico confronto tra l’esercito di Arif e quello della World Alliance 247 a Melfi, con esiti sorprendenti e una svolta nella storia italiana. Il romanzo lascia intravedere un futuro incerto, The Residium Rotta – Verso Roma promette un seguito avvincente e ricco di colpi di scena, lasciando i lettori in attesa di scoprire il destino dell’Italia di fronte a una minaccia senza precedenti.

“Questa pubblicazione, primo volume di una trilogia, segna un passo significativo nella nostra missione di offrire storie uniche e coinvolgenti ai lettori di tutto il mondo. La maestria narrativa di John E. Dennett ci ha conquistato fin dall’inizio, e siamo certi che questo libro catturerà l’immaginazione di un pubblico ampio e diversificato”, ha affermato l’editore Salvo Bonfirraro.

La traduzione del libro è stata affidata a Eva Luna Mascolino che nella sua nota introduttiva evidenzia l’importanza dell’opera: “Tra le vostre mani c’è perciò oggi un’edizione maneggiata con cura certosina e da diversi punti di vista nel corso della sua elaborazione, sulla quale Bonfirraro Editore ha voluto scommettere con coraggio e con saggezza a dispetto (o forse proprio in virtù) del suo primo canale di diffusione in lingua inglese”.

L’AUTORE

John E. Dennett è nato in Nuova Zelanda e vive a Kirkcaldy, in Scozia. Dopo oltre dieci anni come avvocato in Nuova Zelanda, Scozia e Medio Oriente, sta seguendo il suo sogno d’infanzia, ovvero quello di diventare uno scrittore a tempo pieno. Ha una passione per l’Italia, in particolare per il Sud dove ha preso casa in Puglia, e ci trascorre del tempo ogni volta che può. È appassionato di fantascienza, di rock and roll, di musica blues e di archeologia. Questi interessi e queste sue passioni si possono trovare nel suo primo libro di esordio The Residium – Rotta verso Roma

BONFIRRARO EDITORE:

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

