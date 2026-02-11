Nauta 2026: Il Salone Nautico del Mediterraneo riparte

Inaugurazione il 27 febbraio alla presenza del Ministro Nello Musumeci

Con oltre 100 espositori e una superficie di 27.000 mq, l’evento segna il rilancio del settore dopo l’emergenza climatica

Torna l’appuntamento di riferimento per la nautica del Sud Italia: la 24° edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, aprirà le porte della sua nuova edizione il 27 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco (Ct). Il taglio del nastro avverrà alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

L’evento, che si conferma un hub strategico per professionisti e appassionati, si articolerà in due weekend: dal 27 febbraio al 1° marzo e, a seguire, dal 5 all’8 marzo, dalle 10 alle 19.

L’edizione 2026 assume un profondo valore simbolico. In un territorio duramente colpito dai recenti eventi climatici e dai danni causati dal Ciclone Harry alle coste e alle infrastrutture portuali, Nauta si fa promotore della cultura della resilienza, sostenendo attivamente le iniziative nate a supporto del litorale siciliano.

Con una superficie espositiva di oltre 27.000 mq e la partecipazione di oltre 100 espositori, Nauta registra quest’anno una svolta storica nel posizionamento fieristico.

“La novità più significativa è l’inversione di tendenza rispetto al passato,” spiega Alessandro Lanzafame, Presidente di Eurofiere e organizzatore di Nauta. “Oggi vantiamo la presenza del 70% di cantieri diretti e del 30% di dealer: una percentuale ribaltata che ci proietta ai vertici nazionali, avvinandoci a manifestazioni iconiche come Genova o Düsseldorf.”

Il Salone amplia i propri orizzonti grazie a importanti novità: Nauta avvia una collaborazione strategica con l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale per riportare parte dell’esposizione direttamente nel porto di Catania. “Il comparto nautico per il porto di Catania ha un valore straordinario e un’importanza strategica ancora di più con la progressiva attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, approvato di recente, che riserva una grande attenzione sia alla piccola nautica da diporto sia ai grandi yacht, perciò accogliamo ben volentieri una manifestazione ormai storica per la città, che dà risalto agli stakeholder del settore e rappresenta anche un’opportunità di prezioso incontro” evidenzia il presidente Adsp mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina.

Spazio, inoltre, al settore pesca a cui sarà dedicata un’intera area all’interno del padiglione C1, oltre ad accessori e servizi. Anche quest’anno Exclusive Sponsor del Nauta si conferma Cronos, che con i suoi Brand rappresenta l’eccellenza automobilistica in Sicilia. In fiera presenterà le novità di una delle più prestigiose case automobilistiche italiane come Maserati. Inoltre, si conferma la presenza per il secondo anno consecutivo del brand cinese Dongfeng e di tutta la sua gamma, unendo in modo singolare il fascino delle quattro ruote a quello del mare. “Una partnership che si rinnova ogni anno perché crediamo fortemente nelle iniziative che valorizzano il territorio e ne promuovono l’eccellenza -afferma Mario Schininà, Cronos srl (Exclusive Sponsor di Nauta)-. Nauta rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per il Sud Italia. La nostra presenza come sponsor esclusivo nasce da una profonda condivisione di valori: lusso, innovazione, performance e attenzione alla qualità”.

Per il quarto anno consecutivo il recordman Sergio Davì sarà testimonial dell’evento: “Ho visto crescere questa fiera di anno in anno e sono orgoglioso di esserci anche per questa nuova edizione” spiega.

Il programma di Nauta sarà arricchito da momenti di alto valore istituzionale:

Il 27 Febbraio, subito dopo l’inaugurazione si terrà la tavola rotonda sul tema “Nautica da diporto, le prospettive di sviluppo del territorio”. Un confronto tra il Ministro Nello Musumeci, il Presidente di Confindustria Nautica Pietro Formenti e Alessandro Lanzafame sulle politiche industriali e la pianificazione normativa. A margine sarà firmato il Protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e Nauta – l’evento di Catania nel circuito delle fiere Nazionali di qualità patrocinato dall’Associazione nazionale di categoria. Alla conferenza stampa è intervenuto Gaetano Fortunato, consigliere nazionale di Confindustria Nautica con delega per il sud e le isole che ha detto: “Non sono io a dover certificare la crescita del Nauta perché è evidente agli occhi di tutti. Nel corso degli anni, come Confindustria Nautica non abbiamo avuto dubbi a legare la nostra immagine sul Nauta”.

Invece, il 6 Marzo alle 10.30 il focus sarà sulle prospettive per la nautica all’interno del nuovo PRP (Piano Regolatore Portuale) organizzato in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale.

“Quella di quest’anno sarà una vetrina straordinaria per un comparto che nel Sud Italia cresce in modo esponenziale,” conclude Lanzafame. “Punteremo a numeri record, mettendo al centro innovazione, design e sostenibilità ambientale.”

Su Nauta si esprime anche il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo: “Nauta rappresenta un esempio virtuoso di fiera capace di valorizzare una filiera strategica come quella della nautica, che per la Sicilia significa industria, turismo, innovazione e occupazione qualificata”.

Massimiliano Lo Certo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Misterbianco, aggiunge: “Nauta rappresenta un’importante occasione di crescita economica e promozione territoriale, capace di attrarre operatori del settore, imprese, professionisti, investitori e visitatori provenienti da tutta la Sicilia e dal bacino del Mediterraneo”.

