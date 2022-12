Naturosa Catania Marathon: oltre 1000 atleti al via. Domenica start da viale Kennedy alle ore 8.45

Con la conferenza stampa di presentazione di stamane, si è alzato il sipario sulla 4a Naturosa Catania Marathon, in programma domenica 11 dicembre. Primo giro uguale per tutti “dentro” la città.

Catania. Motori avanti tutta per la quarta edizione della Naturosa Catania Marathon, in programma domenica 11 dicembre. La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal e la supervisione del G.G.G. di Catania «Alfio Vittorio Pistritto», è stata presentata oggi presso la prestigiosa Sala giunta di Palazzo degli Elefanti.

A fare gli onori di casa il Commissario straordinario del comune etneo, Federico Portoghese che ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento e tutti coloro che vi si spenderanno, auspicando una bellissima giornata di sport e aggregazione.

Tre distanze (maratona, mezza maratona e 10.5 km) una unica partenza (start alle 8.45 da viale Kennedy all’altezza del Lido Verde) e la novità del primo giro che vedrà gli atleti “attraversare” il centro storico di Catania; un tuffo nell’arte, nella storia e nella cultura di una città splendida e millenaria.

E’ proprio l’ingresso in città la novità di maggiore appeal dell’edizione 2022, che riparte di slancio dopo l’edizone dello scorso anno ancora “imbavagliata” dalla pandemia. Una contatto d’amore tra la giovane corsa, la città e la sua gente, fortemente voluto e cercato da organizzatori e amministratori locali

Superata quota mille per gli iscritti, che andranno a coprire tutte le distanze. Atleti che arriveranno, oltre che da tutta la Sicilia, anche dal resto d’Italia (Calabria, Piemonte, Lombardia e Veneto le più gettonate) ma anche da oltre confine. In tutto sono 14 le nazioni rappresentate.

LE DICHIARAZIONI:

Sergio Parisi (Consigliere regionale del Coni Sicilia):

“Ritengo un privilegio, dopo 35 anni di dirigenza sportiva in vari ruoli, essere in questa sala, dove sono state presentare manifestazioni di altissimo livello e premiate società sportive e dirigenti lungimiranti che hanno prodotto eventi, che hanno creato ricchezza nella nostra città. Lungimiranti anche gli organizzatori della maratona nata quattro anni fa, un po’ quasi per scommessa, ci hanno creduto e l’hanno fatta crescere portandola quest’anno a toccare la città. Tanti i sacrifici fatti da coloro che si sono impegnati per organizzare questa manifestazione, sacrifici che devono essere riconosciuti. La maratona permette di mettere in vetrina la nostra città con il nostro straordinario barocco e la nostra straordinaria accoglienza ricordando i tanti partecipanti anche stranieri che la visiteranno”.

Sebastiano Anastasi (Presidente del Consiglio comunale di Catania):

“Il ruolo del Consiglio comunale, non solo formale ma anche sostanziale, in questo particolare momento storico, ha fatto capire alla città che l’assise che la rappresenta pensa al benessere della stessa, convogliando le migliori energie che ci deve unire ma non separare, anche in previsione delle prossime elezioni. Senza questo consiglio oggi non saremmo qua. Ringrazio tutte le forze attive e partecipi per riprendere tutte quelle attività anche sportive che si erano fermate a causa della pandemia. Lo sport come aggregazione , come valenza sociale in una citta che soffre, iniziative accolte sia dal consiglio che dai cittadini”.

Giuseppe Massimino Cocuzza (Presidente comitato provinciale Fidal Catania):

“Come organizzatore conosco le difficoltà che ci sono per organizzare una gara soprattutto nella nostra città. Lavoro eccezionale svolto dagli organizzatori della maratona; l’undici dicembre una data con una condizione ambientale climatica unica, l’Etna innevato da sfondo e i 20° di temperatura, un disegno per una gara perfetta. Oggi lo sport coinvolge molte persone, occasione straordinaria per la città dal punto di vista della sua ricchezza artistica e non solo”.

IL PERCORSO:

Partenza e arrivo di tutte e tra le gare (ore 8.45) è prevista su viale Kennedy all’altezza del Lido Verde (Plaia). Il primo giro (uguale per tutte le distanze) prevede un passaggio in città con ritorno su viale Kennedy che sarà arrivo per i 10,500 km, mentre sarà passaggio per Maratona e Mezza Maratona.

L’elenco delle vie interessate nel primo giro:

Partenza Lungomare Kennedy (carreggiata direzione Siracusa) Lido Verde, litorale della Plaia, lungomare Kennedy (direzione Siracusa) fino all’altezza dell’Hotel Miramare (boa), lungomare Kennedy direzione Catania, via Domenico Tempio (lato mare), via Cristoforo Colombo (lato mare), via Mulino S. Lucia, via Alcalà, via Porticello, via Vittorio Emanuele, via Monsignor Ventimiglia, via Teatro Massimo, via Michele Rapisardi, via Antonino San Giuliano, via Etnea, piazza Stesicoro, via Alessandro Manzoni, via Antonino di San Giuliano, via Etnea, piazza Duomo, via Garibaldi, via Castello Ursino, via Grimaldi, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo (lato mare) via Domenico tempio (lato mare), lungomare Kennedy (all’altezza del Lido Verde, litorale della Plaia) carreggiata direzione Siracusa.

La Maratona dovrà poi effettuare tre giri (da 10,548 km), interamente pianeggianti, su viale Kennedy, mentre la Mezza Maratona dovrà continuare per un solo giro su viale Kennedy.

Consegna pettorale, chip e pacco gara:

Per ritirare il pettorale è necessario stampare la lettera di conferma ricevuta via mail all’indirizzo indicato in sede d’iscrizione e consegnarla al ritiro dei pettorali.

La distribuzione avverrà: Venerdì 9 dicembre dalle 16,00 alle 19,30 Sabato 10 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.30) – presso la concessionaria AUTOVIA PUGLISI – viale Raffineria, 7 (angolo viale Africa) raggiungibile anche tramite metropolitana FCE fermata Giovanni XXIII.

Domenica 11 dicembre (giorno della gara) dalle 7.00 alle 8.15 presso la zona di Partenza/Arrivo in viale Kennedy (solo per atleti regolari e provenienti da fuori la provincia di Catania).

A Catania fa tappa la RefereeRUN:

Il Campionato Italiano di Corsa su Strada riservato ai tesserati AIA (Associazione Italiana Arbitri) farà tappa a Catania in occasione della Naturosa Catania Marathon di domenica 11 dicembre. Il titolo verrà assegnato sulla distanza dei 10.5km. Ventotto le “giacchette nere” che si sfideranno nella tappa di Catania. L’ultima volta che il campionato degli arbitri si svolse in Sicilia, fu nell’ambito della Trecastagni Star nel 2018.

Le Pink Amabassador colorano di rosa e di speranza la manifestazione:

Le Pink Ambassador”, protagoniste quest’anno alla Maratonina Blu Jonio di Riposto, coloreranno la 10,5k Run all’interno della Maratona di Catania. Il progetto Pink Ambassador, nato nel 2014, coinvolge donne che hanno affrontato, e superato, un tumore. Il drappello etneo rosa è composto da runners donne, testimonial della Fondazione Umberto Veronesi che “correndo”, si impegnano a diffondere la cultura della prevenzione.

Tra Etna e mare, la maglia tecnica della Naturosa Catania Marathon:

“Corri tra Etna e mare”: è l’accattivante slang della Naturosa Catania Marathon in “bella vista” nella maglia tecnica della manifestazione, in programma domenica 11 dicembre. Il capo di abbigliamento, di colore arancio e a marchio tecnico Givova e sarà omaggiato a tutti coloro che si sono iscritti alla distanza regina dei 42,195 km.

Con la medaglia per i finisher, l’arte s’illumina:

Il sole della Sicilia che riscalda le bellezze del centro storico cittadino, uno skyline che è arte, cultura, storia e che il mondo ci invidia. Tutto questo nella medaglia della Naturosa Catania Marathon, al collo di chi vivrà una emozione lunga 42,195 km.

Lo scorso anno è andata cosi’:

A Giuseppe Privitera e Cecilia Di Benedetto è andata la maratona. La mezza maratona è stata vinta da Alessandro Terranova e Nadine De La Cruz, mentre i 10.5 km sono stati appannaggio di Corrado Mortillaro e Alessia Roggiero.

ALBO D’ORO:

2018 Lorenzo Lotti (2h34’04) / Mika Iwaguchi (3h32’04); 2019 Lorenzo Lotti (2h36’42)/Tatiana Betta (3h08’30)/ 2020: ANNULLATA; 2021: Giuseppe Privitera (2h36’36)/Cecilia Di Benedetto (3h27’20).

Accanto alla Naturosa Catania Marathon

Title Sponsor: Naturosa; Main Sponsor: Abiomed, Autovia Puglisi, Palmeri Pneumatici, SicilProperty; Sponsor Tecnico: GIVOVA – Zaccà Sport; Media Partner: La Sicilia; Fornitori Ufficiali: Enervit, Tepelene, Prime Luci (Fratelli Gallo), Pasticceria Cav. Belfiore, Cubeda Piante, Arancia Rossa; Radio Ufficile: RSC – Radio Studio Centrale

