MPA ENNA, NUOVA SEGRETERIA: WALTER CARDACI SEGRETARIO, SALVATORE ASTORINA VICE SEGRETARIO, CONCETTO CUCCI PRESIDENTE

E’ stato completato l’organigramma del Mpa nella città di Enna. Segretario cittadino sarà Walter Cardaci, già consigliere comunale ed assessore; vice segretario Salvatore Astorina, impegnato nel mondo dell’associazionismo locale. Alla presidenza del Mpa, Concetto Cucci, avvocato e già in passato rappresentante del mondo studentesco.

“Rafforziamo sempre di più il Movimento per l’Autonomia nel capoluogo – spiega il coordinamento provinciale del Mpa – con figure capaci, autorevoli e che daranno una guida al gruppo consiliare ed alla nuova compagine assessoriale. La nuova Segreteria Comunale Mpa focalizza i temi dell’agenda politica cittadina: la Panoramica le cui procedure e i relativi lavori stentano a partire, il Lago di Pergusa che necessita soluzioni rapide, dall’Ex Ciss al Policlinico. Senza dimenticare lo sviluppo del territorio e il completamento dei diversi interventi pubblici, come la riqualificazione del Castello di Lombardia”.

Il gruppo consiliare Mpa augurando buon lavoro alla nuova segreteria, composta da giovani e professionisti di grande valore replica alle improprie dichiarazioni elaborate dai ‘Presunti Moderati’: “sentiamo ancora starnazzare – dicono gli esponenti consiliari – questa pseudo formazione politica, richiamando il segretario generale, a formularne un parere che ci appare in palese violazione dello statuto e del regolamento comunale, con l’aggravio nel caso in cui fosse confermato un conflitto di interessi da parte del Presidente del consiglio che lo ha autorizzato. In questo senso, permetteteci un inciso sulle ultime elezioni europee: al loro posto riguardo al risultato di Tamajo, (arrivato “secondo” dietro proprio alla nostra candidata Caterina Chinnici ad Enna Citta’) avremmo ringraziato in ordine: l’on. Luisa Lantieri, Antonio Cammarata, gli amici Giuseppe Savoca e Gaetano Dimaggio, i consiglieri della Dc Gaetano e Stefania Fazzi, parte della Siamo Enna della minoranza così come l’assessore Biagio Scillia. A fiuto, tale ex ‘micro-gruppo’ che si richiama a Sicilia Futura se avesse votato da solo l’amico Tamajo, sarebbe arrivato certamente dietro i candidati sardi. Non ci rimane che consigliargli di occuparsi principalmente di contenuti, in quanto ne avvertiamo uno spropositato nervosismo”.

Ed infine un pensiero anche al Pd: “Apprezziamo che il segretario comunale Giuseppe Seminara elogi l’autorevolezza del Presidente Raffaele Lombardo, sappiamo quanto il loro leader, Sen. Mirello Crisafulli, ne abbia stima, cosa per altro ricambiata, nello stesso tempo auguriamo al nostro amico Dario Cardaci, ogni tanto di centrodestra ogni tanto di centrosinistra, di essere nuovamente candidato a sindaco”.

Un augurio al nuovo coordinamento è arrivato dall’on. Giuseppe Lombardo, deputato Mpa all’ assemblea regionale e presidente del collegio dei questori: “La nuova segreteria Mpa di Enna – ha detto Lombardo – è composta da tre figure di grande autorevolezza e competenza che con spirito di attaccamento continuano un percorso iniziato anni fa nel mondo autonomista”.

