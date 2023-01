Morte di Biagio Conte: il cordoglio della Cgil Sicilia. Mannino: “Ha incarnato umanità e speranza”.

Palermo, 12 gen- “Se ne va una figura straordinaria, che ha incarnato due principi fondamentali, l’umanità e la speranza. Questo il suo lascito e l’auspicio è che possa essere coltivato, in questi tempi bui, innanzitutto facendo in modo che la missione da lui fondata, presso cui hanno trovato conforto e speranza in tanti, sia messa nelle condizioni di andare avanti”. Con queste parole il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, esprime il cordoglio di tutta la CGIL per la morte di Biagio Conte.

