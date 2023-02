REGOLAMENTO 2023

11ᵃ MEZZA MARATONA CITTÀ DI ENNA

26 marzo 2023 ore 09:45

L’A.S.D. Atletica Enna, con il patrocinio del Comune di Enna e dell’Ente Autodromo

di Pergusa, organizza la 11ᵃ edizione della Mezza Maratona Città di Enna, gara

podistica su strada sulla distanza di Km 21,0975 valida come 3ª Prova del 21°

Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone.

La manifestazione si svolgerà domenica 26 marzo 2023, con partenza alle ore 09:45,

presso l’Autodromo di Pergusa (EN).

ATLETI TESSERATI IN ITALIA

In base a quanto previsto dalla FIDAL dalle “Norme per l’organizzazione delle

manifestazioni 2023” possono partecipare gli atleti tesserati italiani e stranieri, che

abbiano da 18 anni in poi (millesimo d’età), con i seguenti requisiti:

1) Atleti tesserati per il 2023 con Società affiliate alla FIDAL.

2) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi.

La partecipazione è comunque subordinata:

alla consegna alla società organizzatrice di un certificato medico di idoneità

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità.

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio

paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa

italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a

riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

3) Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di

Runcard-EPS. La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della

“RUNCARD”, alla consegna, alla società organizzatrice di un certificato medico di

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità.

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio

paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa

via Pergusa 284 – 94100 Enna – atleticaenna@gmail.com – Codice Società: EN 530 C.F.:91050590867

italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a

riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

Inoltre, quest’anno la Mezza Maratona Città di Enna ospiterà i Campionati

Italiani di Mezza Maratona FISPES, la cui organizzazione è soggetta al relativo

regolamento di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia,

limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei

seguenti requisiti:

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera

riconosciute dalla WA. All’atto dell’iscrizione dovranno presentare

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA.

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro

del pettorale.

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi.

La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della

“RUNCARD” alla consegna alla società organizzatrice di un certificato medico di

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità.

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio

paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa

italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a

riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

Anche quest’anno, la 11ᵃ edizione della Mezza Maratona città di Enna, prevede

una premiazione speciale, suggerita dall’ormai consolidato connubio tra la ASD

Atletica Enna e l’AVIS Provinciale, che premierà gli atleti possessori della

tessera AVIS. A tal fine, ciascun atleta che sia anche socio AVIS dovrà

segnalarlo a Mysdam all’atto della richiesta di iscrizione, così da redigere il

relativo elenco.

In ottemperanza alle norme, anche sanitarie, in materia sportiva, non sarà

consentito ai non iscritti e, comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del

pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti gli atleti sono invitati ad

uscire dal percorso una volta completata la gara al fine di consentire il regolare

svolgimento della competizione agli altri atleti.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni per la gara dovranno pervenire via email all’indirizzo sicilia@mysdam.it

ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito modulo d’iscrizione, o direttamente sulla

piattaforma ENDU.net, al seguente indirizzo https://api.endu.net/r/i/78703.

PER GLI ATLETI APPARTENENTI AD UNA SOCIETÀ SPORTIVA IL

MODULO DOVRÀ ESSERE PRESENTATO A FIRMA DEL PRESIDENTE.

Affinché siano accettate le iscrizioni cumulative di società è necessario che per

ciascun atleta siano indicati tutti i dati anagrafici richiesti.

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di € 20,00 per tutti i partecipanti.

Agli Atleti che si iscriveranno entro lunedì 6 marzo 2023 SARÁ ASSICURATO

UN INEDITO GADGET (capo tecnico tipo maglia, giacca antivento, ecc.) per

cui, all’atto dell’iscrizione, è opportuno indicare la taglia del tronco;

Agli Atleti che si iscriveranno tra il 7 ed il 17 marzo 2023 NON sarà garantito lo

stesso GADGET degli iscritti della “prima ora”.

In tutti i casi sopra descritti, farà fede la data di avvenuto pagamento e non

quella dell’invio della richiesta di iscrizione.

L’iscrizione dovrà comunque avvenire entro le ore 24:00 di venerdì 17 marzo

2023 (TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI).

Per ragioni logistiche e fiscali, il pagamento delle quote dovrà essere effettuato

mediante bonifico bancario a favore della A.S.D. Atletica Enna, alle coordinate di

seguito indicate, e copia del medesimo dovrà essere allegata alla lista di iscrizione.

Cod. IBAN: IT17F0335901600100000163374.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

 Assistenza medica con servizio di ambulanze dotate di defibrillatore;

 pettorale di gara;

 ristori con bottigliette d’acqua;

 nebulizzazione di acqua lungo il percorso (in caso di temperature elevate);

 servizio di ristoro all’arrivo;

 servizi igienici, di cui alcuni riservati alle sole donne;

 strutture adibite a spogliatoio riservate alle donne;

 servizio di cronometraggio effettuato con tecnologia MyLaps/Championchip;

 pacco gara;

 medaglia di partecipazione all’arrivo;

 attestato di partecipazione alla gara scaricabile sul sito www.mysdam.it.

PERCORSO GARA

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, all’interno dell’anello

del Circuito Automobilistico della R.N.S. Lago di Pergusa, del quale occorrerà

effettuare 4 giri da 4.950 metri ciascuno, oltre ad una variante di 1.297 che sarà

coperta alla partenza.

Il tracciato della gara gode della certificazione di conformità imposto dalla FIDAL e,

pertanto, i risultati degli atleti giunti all’arrivo saranno inseriti nelle classifiche

ufficiali della Federazione e visibili sul relativo sito internet.

La manifestazione è inserita fra le manifestazioni sportive nazionali Bronze FIDAL.

Il circuito ove si svolge la gara è interdetto al traffico veicolare, mentre la zona

antistante l’ingresso è dotata di ampi parcheggi NON CUSTODITI fruibili dagli atleti

e dai relativi accompagnatori.

RITROVO E RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA

I pettorali dovranno essere ritirati da UN SOLO RAPPRESENTANTE DELLA

SOCIETÀ, che potrà farlo domenica 26 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 09.15

presso l’area box del Circuito Automobilistico di Pergusa.

Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 09:15 sulla linea di partenza.

Il pacco gara sarà consegnato al termine della gara, al momento della

restituzione del microchip.

PREMIAZIONI

Le premiazioni avranno inizio alle ore 12:00; l’ordine di premiazione delle categorie

verrà stabilito a sorteggio.

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie FIDAL M/F.

Relativamente alle categorie FIDAL SM/SF – SM35/SF35 – SM40/SF40 –

SM45/SF45 – SM50/SF50 – SM55/SF55 – SM60/SF60 – SM65/SF65; SM70/SF/70;

SM75/SF75 che partecipano alla classifica del G.P. di Mezze Maratone di Sicilia, agli

atleti uomo e donna che, dalla somma dei tempi ottenuti anche nelle due precedenti

gare del GP, risulteranno avere impiegato il minor tempo totale, sarà assegnata la

MAGLIA ORO che, si ricorda, DOVRÀ ESSERE INDOSSATA DURANTE LA

SUCCESSIVA GARA DEL GP DI MEZZE MARATONE.

Degli atleti soci AVIS arrivati sarà stilata una classifica a parte e saranno premiati i

primi tre atleti uomini e le prime tre atlete donne.

Nessuna delle premiazioni prevede premi in denaro.

TEMPO LIMITE

Tempo massimo fissato in 2h45ꞌ

MISURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CORSA E NORME

PERIODO EMERGENZA COVID

La manifestazione sarà soggetta alle norme vigenti alla data dell’evento, di cui,

in caso di nuove regole restrittive, si darà comunicazione attraverso i seguenti portali:

www.siciliarunning.it. – www.fidalsicilia.it e sulla pagina Facebook “XI Mezza

Maratona Enna”

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque,

non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà

dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da

parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla A.S.D.

Atletica Enna, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo

di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della

presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente

all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali

danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa

reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e

subendo.

Tuttavia, gli atleti che avranno regolarmente formalizzato l’iscrizione, avranno

garantito il pettorale per la data in cui verrà rinviata o riproposta la gara.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:

che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per

preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i

servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo Mezza

Maratona Città di Enna 2023 o dei suoi partner;

che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui

sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione;

che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati

all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03′′.

In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare

gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali

presso A.S.D. Atletica Enna.

DIRITTO D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla Mezza Maratona Città di Enna l’atleta autorizza

espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai

suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire,

prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché

sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per

tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,

compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI

E’ obbligatorio restituire il microchip all’arrivo. In caso di mancata restituzione del

chip entro 15 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione,

l’organizzazione si riserva di addebitare la quota di € 30.00 all’Atleta e/o

eventualmente alla Società di appartenenza.

I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando

diciture o simboli.

Gli atleti dovranno rispettare pienamente le disposizioni del regolamento generale del

Grand Prix di Mezze Maratone 2023 (consultabile al link sopra indicato), che

stabilisce la partenza scaglionata per griglie (ai fini di tutelare l’incolumità degli atleti

stessi).

A tal riguardo, i Presidenti delle società, all’atto dell’iscrizione alla gara, dovranno

segnalare i rispettivi atleti che hanno i requisiti per essere inseriti nella prima griglia.

In mancanza di tale indicazione, gli atleti iscritti potrebbero essere inseriti tutti

all’interno della seconda griglia.

Gli atleti che non si atterranno a tali indicazioni sono passibili di squalifica.

Il regolare svolgimento della gara sarà controllato dal Gruppo Giudici di Gara

FIDAL, che avranno diritto e facoltà di applicare le sanzioni come previste dalle

norme FIDAL e dal Regolamento Tecnico Internazionale.

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 100.00, rimborsabili qualora venga

accolto il reclamo, devono essere presentati alla Giuria entro mezz’ora dall’arrivo

dell’ultimo atleta.

Essendo il percorso e l’area antistante sottoposta a regime di tutela ambientale, gli

atleti ed eventuali accompagnatori dovranno attenersi al rispetto dei luoghi evitando

la produzione di rumori molesti ed a mantenere pulito il sito. La A.S.D. Atletica Enna

declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infrazioni commesse da atleti

e/o accompagnatori.

A tal riguardo si invita ad utilizzare solo ed esclusivamente i servizi igienici

disponibili all’interno del circuito automobilistico. È fatto assoluto divieto di

accedere a tale scopo all’interno degli adiacenti siti di proprietà del Demanio

dello Stato e curati dal Corpo Forestale Regionale.

Ogni abuso sarà sanzionato dalle autorità preposte alla salvaguardia del luogo.

L’organizzazione, previo accordo con Fidal Nazionale e CR, si riserva il diritto di

modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di garantire una

migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla

manifestazione, alla consegna del pacco gara e del pettorale saranno in ogni caso

comunicate per tempo dall’organizzazione alle società partecipanti attraverso il sito

dedicato al GP all’interno del portale di www.siciliarunning.it., www.fidalsicilia.it e

sulla pagina Facebook “XI Mezza Maratona Enna”.

Per tutto quanto non previsto nel seguente Regolamento si rimanda alle norme

generali della FIDAL, ai Regolamenti specifici, alle Leggi vigenti in materia e al

Regolamento della Provincia Regionale di Enna per la tutela e la salvaguardia della

R.N.S. Lago di Pergusa.

Enna, 26.01.2023

Il Presidente

Claudio Castagna

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con l’adesione alla XI Mezza Maratona Città di Enna attraverso l’iscrizione alla

gara, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della

manifestazione.

Dichiara altresì di aver compiuto il 18° (o 20° laddove richiesto) anno di età alla data

del 26 marzo 2023 e di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport

vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità

sotto riportata.

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all’evento in

programma il giorno 26 marzo 2023 potrebbe essere pericoloso per la mia salute.

Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista

medico e soprattutto senza adeguata preparazione atletica. Inviando la mia richiesta

di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, ivi

compresi tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o

ritornare dal luogo dello svolgimento della gara. Esonero in modo totale gli

organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto

pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso e sono

consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non

potere essere ricondotto all’organizzazione.

Tutti i dati personali raccolti, così come previsto dalla vigente normativa in materia di

Privacy, saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le

varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di

materiale informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners.

Tramite l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare le

immagini per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali.

La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice A.S.D. Atletica Enna declinano ogni

responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose,

prima, durante e dopo la manifestaz

