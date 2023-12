Mario Venuti sceglie per il suo nuovo video club i Calanchi di Centuripe

Mario Venuti artista Siciliano di fama internazionale ha scelto i calanchi del cannizzola per il video clip della sua nuova canzone “Paradiso”.

Oltre all’amministrazione comunale di Centuripe per l’immediato supporto,volevamo ringraziare a tutte le persone che hanno scelto di presidiare quotidianamente i Calanchi del Cannizzola solo grazie a voi tutto questo è stato possibile…

Il DESERTO DI SICILIA è pronto per un progetto Green in cui tutti potremmo fare la nostra parte.

Calanchi del Cannizzola

