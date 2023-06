M5S Sicilia: Oggi e domani nuovo incontro della rete territoriale con il coordinatore Nuccio Di Paola

Palermo 24 giugno 2023 – Proseguono gli incontri voluti dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola con i referenti provinciali, sindaci e i portavoce a tutti i livelli istituzionali. La nuova rete territoriale M5S fortemente voluta dal presidente dello stesso Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte prende forma per programmare interventi e meglio recepire le istanze che arrivano da ciascun territorio. Nel pomeriggio di oggi e domani, domenica 25 giugno, il coordinatore regionale Nuccio Di Paola ha invitato gli esponenti del M5S in una località del Messinese. “Nell’ambito di questa ‘due giorni’ che stiamo organizzando con cadenza periodica – spiega Di Paola – lavoriamo per migliorare la condivisione con i nostri territori, recepire le istanze, trasformandole in atti concreti e programmare azioni future”.

