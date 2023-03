M5S all’Ars: “Assenza del governo in aula? Questa è la formula del governo Schifani: zero rispetto per i siciliani e per il Parlamento. La presidenza dell’Ars metta in riga il governo”

“Governo assente in aula? E dov’è la notizia? Dobbiamo prendere atto che questa ormai può essere definita la regola del Governo Schifani: rispetto per il Parlamento, e per i siciliani che questa istituzione rappresenta, assolutamente inesistente”.

Lo afferma il presidente del gruppo parlamentare del M5S all’Ars, Antonio De Luca, commentando l’assenza dell’assessore Sammartino che era chiamato a rispondere in aula alle interrogazioni di competenza dell’assessorato da lui diretto.

“Ormai – dice Antonio De Luca – fare saltare sedute dell’aula per mancanza dei propri rappresentanti è diventato il marchio di fabbrica di questo governo che giorno dopo giorno si conferma sempre più tra i peggiori della storia della Sicilia. Potevano quantomeno comunicare l’assenza dell’assessore e fare rinviare la seduta a domani, visto che convocare l’aula ha un costo per i siciliani. La presidenza dell’Ars non può più fare finta di nulla. Scriva al governo per metterlo in riga e pretendere il rispetto che a questo Parlamento è dovuto”.

Visite: 50