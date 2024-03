Su RAI 3 nazionale sabato 30 marzo alle ore 12,00 circa andrà in onda un’intervista su lu Signuri di li fasci del governatore della Confraternita Giuseppe Maddalena che è anche l’autore del libro di cui è riprodotta la copertina e che non può mancare nelle case di ogni pirzisi , residente o meno .

Sempre sabato alle ore 14,00 su RAI 3 Sicilia andrà in onda un servizio solo sulla processione.

