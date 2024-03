Kiwanis Enna: consegnate uova di Pasqua ad ospiti del Centro Diurno de I Corrieri dell’Oasi

Lunedì 25 marzo il Centro Diurno Autismo I corrieri dell’oasi ha ricevuto la visita del presidente del Kiwanis Club di enna e di alcuni soci che hanno consegnato agli ospiti presenti delle uova di pasqua.

Il ricavato delle uova acquistate sarà devoluto all’unicef per contribuire alla campagna di vaccinazione dei bambini di tutto il mondo, garantendo l’acquisto di almeno tre dosi di vaccino per ogni uovo acquistato.

Un gesto molto importante dietro il quale si cela la presenza di tanta attenzione e amore per gli altri.

I ragazzi presenti hanno ricambiato la gentilezza degli ospiti del Kiwanis consegnando loro dei prodotti realizzati all’interno dei laboratori occupazionali.

