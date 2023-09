Avrò l’onere e l’onore di far parte dell’importantissima commissione bicamerale che dovrà indagare sui molteplici affari illeciti che sfruttano il ciclo dei rifiuti per fare affari, arrecando danni irreparabili alla nostra terra e ai nostri cittadini.

Pensiamo a quante “terre dei fuochi” sparse in tutta la penisola continuano a far ammalare gli abitanti e condannano intere generazioni.

La politica ha il dovere di fermare questa pratica vergognosa che ha garantito enormi guadagni alla criminalità organizzata e arrecato enormi danni al nostro paese: metterò il mio impegno e le mie competenze a disposizione della Commissione assieme ai colleghi nominati, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza.

