L’on Fabio Venezia: interrogazioni sul Parco Minerario di Floristella e sul Fondaco di Cuba

Nei giorni scorsi siamo intervenuti in Assemblea Regionale Siciliana in merito ai danni, causati l’estate scorsa da un vasto incendio, al Parco minerario “Floristella – Grottacalda”. Abbiamo chiesto all’Assessore dei Beni culturali di effettuare quanto prima un sopralluogo nei luoghi devastati dalle fiamme e di stanziare appositi fondi per la ripiantumazione dell’area boscata, per il ripristino dell’area attrezzata e dei sentieri e per la musealizzazione di Palazzo Pennisi. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione.

l “Fondaco Cuba” è un edificio risalente agli inizi Settecento e costruito su di una preesistenza arabo-normanna. Il complesso monumentale, che oggi ricade nel territorio di Centuripe, dista un chilometro da Catenanuova; esso aveva la funzione di dare riparo ai cavalli utilizzati per il cambio, che trainavano la diligenza dei viaggiatori da Palermo a Catania e viceversa.

Il fondaco è storicamente importante anche per aver ospitato nell’ottobre del 1713 il re di Sicilia Vittorio Amedeo II di Savoia con la regina Anna Maria d’Orlenad e la sua corte e la notte del 30 aprile 1787 il grande poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe, che vita l’episodio nel suo libro “Viaggio in Italia”.

Ormai da decenni il manufatto versa in uno stato di completo abbandono e lo scorso anno è stato colpito da un incendio che ha provocato danni alle strutture murarie e ha determinato il crollo di parte della scuderia.

Abbiamo chiesto all’Assessore regionale dei beni culturali di intervenire con urgenza stanziando apposite risorse per la messa in sicurezza e il restauro poiché vi è il concreto rischio che il bene possa essere irrimediabilmente perduto.

