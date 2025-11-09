Un incontro molto partecipato, ma soprattutto animato da un fecondo dibattito, quello organizzato ieri pomeriggio a Enna dal Centro studi Med_Mez Napoleone Colajanni. Abbiamo discusso di impegno politico e lotta alla mafia, dei cambiamenti antropologici delle organizzazioni criminali e del ritorno di vecchie stagioni politiche che si pensava appartenessero ormai al passato. Ma anche di come la buona politica, se animata da visione, impegno e coinvolgimento della comunità, può fare la differenza nel cambiare e migliorare le cose. Grazie all’amico Paolo Garofalo e a tutti gli organizzatori per questo bel momento di dialogo e confronto.

L’azione politica contro la mafia e la corruzione raccontata da Sebastiano Fabio Venezia alla Scuola di Formazione Politica “Napoleone Colajanni”. Una platea attenta e interessata a lavorare per un territorio più libero.

