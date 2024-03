Logo senza la Sicilia alla Fiera del turismo di Vienna. Di Paola(M5S) : “Gaffe e scelte che penalizzano la nostra isola troppo frequenti”.

“Nel logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze di Vienna, mancano la Sicilia e la Sardegna. Si tratta di una gaffe macroscopica che danneggia l’immagine delle due isole e dei suoi operatori turistici, ma è anche la plastica dimostrazione della facile disattenzione nei confronti delle due isole,che, per un verso o per l’altro, sono spesso e volentieri penalizzate. Un logo del genere non doveva uscire nemmeno dalla stampante, altro che arrivare fino a Vienna. Chi lo ha permesso se ne assuma le responsabilità”

Lo afferma il coordinatore siciliano M5S Nuccio Di Paola.

