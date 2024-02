Un vero ” capolavoro ‘, così ha definito la sua esperienza Antonio Occhipinti, l’ alunno che giorno 30 gennaio ha completato l ‘ attività di simulazione in lingua inglese di una riunione dell’ ONU presso la Harvard University di Boston, la seconda università al mondo per fama e prestigio. La simulazione, organizzata dalla ‘ agenzia United Network ha rappresentato l’ opportunità per confrontarsi su tematiche di interesse globale con studenti di tutto il mondo. L ‘ alunno ha reppresentato lo stato del Mozambico nella commissione SST ( Special Summit on Terrorism) sostenendo un intervento relativo al fenomeno del terrorismo nei paesi in via di sviluppo e sull’ uso dei media e della propaganda nel reclutamento di nuovi membri. Antonio ha ricevuto la menzione d ‘ onore per il suo qualificato intervento, eguagliando anche quest’ anno il successo ottenuto lo scorso anno a New York.

Visite: 88