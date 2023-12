Lo Chef ennese Enzo Leanza si prepara per le Olimpiadi della Cucina 2024 di Stoccarda

Da Enna alle olimpiadi 2024 in Stoccarda , ad Agrigento continuano gli allenamenti col Culinary team sicilia ,lo chef Enzo Leanza si dice pronto per rappresentare la Sicilia nel mondo. “Il nostro associato , premiato in questo lungo anno di lavoro fatto per la nostra associazione , è stato selezionato dal Team , per la sua grande qualità – commenta il presidente dell’associazione provinciale Cuochi Giuseppe Rinallo – visionato attraverso il lavoro svolto con l associazione provinciale cuochi e pasticceri ENNESI, che la sua bravura era palesemente comprovata non vi erano dubbi ,ma essere parte dei cuochi ennesi ha dato un grosso contributo alla visibilità sia della nsotra comunita’ sia quella personale , per me da presidente e motivo di orgoglio che da ad un territorio quello ennese di grande prestigio che sia di esempio anche per tutti gli altri soci”.

Visite: 87