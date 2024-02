L’Istituto ALBERGHIERO DON PINO PUGLISI -DI CENTURIPE partecipa ai campionati della cucina italiana

L’Istituto ALBERGHIERO DON PINO PUGLISI -DI CENTURIPE del Dirigente scolastico Serafino Lo Cascio partecipa ai campionati della cucina italiana organizzata dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) e prevede la partecipazione di cuochi professionisti e allievi provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si terrà alla Fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio prossimo.

Alla competizione nazionale parteciperà L ALUNNA Aurora Testa che con il “Team Culinary Sicilia junior” di cui fa parte, insieme al prof. Rinallo Giuseppe ,presidente associazione provinciale cuochi e pasticceri Ennesi rappresenteranno la Sicilia. La partecipazione ai campionati Italiani di cucina, come sottolinea il presidente , costituisce una occasione unica per i ragazzi che si stanno formando in questo ambito ed offre loro la possibilità di fare esperienza e confrontarsi con chef e realtà culinarie di tutta Italia.Soddisfazionw dwl responsabile di sede Avv.Salvo Bonelli.

Visite: 93