L’ex assessore provinciale Gaetano Di Maggio sulle prospettive per il 2024

Cosa volere dal 2024? Le cose che vorremmo avere sono sempre tante, per natura umana, e alcune addirittura irrealizzabili. Vorremmo l’America, senza capire che basterebbe poco, per renderci conto che l’America è qui da noi. Sono stato di recente a Bruxelles, a visitare il parlamento europeo. Viaggio interessante, ma “quantu friddu”, insopportabile e pure tanti siciliani ed ennesi abitano da tempo in quei luoghi, pur di lavorare e sfamare le loro famiglie. Da noi, a parte qualche giorno di paisanella, si sta benissimo. Temperature gradevoli e miti anche d’ estate. Vi sembra cosa da poco? Lo smog? E chi lo conosce. Da noi si raggiunge il posto di lavoro in pochi minuti, senza sobbarcarci ore ed ore di spostamenti, con relativi costi, come succede altrove. Anche per chi viene dalle città limitrofe, le distanze non sono eccessive. Se poi le strade fossero meno vetuste e con meno buche, sarebbe sicuramente molto meglio. Vogliamo parlare delle nostra alimentazione? Abbiamo un’alimentazione, quella mediterranea, che non ha rivali. Che dire della tavola calda e dei dolci capaci di fare invidia al mondo intero e con costi modici? Al nord Italia per un vassoio di dolci, qualitativamente scadente, ti devi prima fare un mutuo. Abbiamo ricchezze storico-artistico-monumentali incredibili. Vogliamo parlare delle bellezze paesaggistiche? Abbiamo tradizioni ed eventi di interesse europeo. Basti pensare al nostro venerdì santo e alla festa della nostra patrona. Il costo della vita è bassissimo, se si mette a paragone con le realtà del nord Italia o europee. Abbiamo sempre avuto come popolo, ennese, una grande capacità di ospitare e fare sentire a casa loro, chiunque. Magari siamo un po’ gelosi do “paisanu” che fa fortuna, ma pazienza nessuno è perfetto. Cari concittadini cosa ci manca? L’ America è qua. Tantissimi sono i motivi, per dire che difficilmente altrove si può stare meglio che da noi, e pure invitiamo i nostri figli ad andarsene. Ma qua cosa devono fare? Una grande pecca la nostra realtà ce l’ha, non riusciamo a creare posti di lavoro anche se di lavoro ce n’e’ tanto. Siamo 26000 anime, basterebbe poco per trattenere i nostri ragazzi che vogliono restare. Tra qualche anno non ci saranno piu meccanici, elettrauti, carrozzieri, falegnami, fabbri, ecc. ecc. Mancheranno centinaia di figure artigianali, che potrebbero vivere da pascià nella nostra realtà. Non condivido la corsa a laurearsi a tutti i costi. Come se la laurea oggi rappresentasse un riscatto sociale, più che uno strumento per raggiungere prestigiosi traguardi lavorativi ed economici. Ritengo sia giusto per i meritevoli, continuare gli studi, e per altri è altrettanto giusto, imparare un bel mestiere, che garantirebbe loro un certo benessere economico e tanta dignità, senza vedersi costretti a dover fare gli schiavi al nord Italia, con un ritorno economico che gli prospetterebbe una vita di stenti. Si dovrebbe puntare di più sulle università, poiché sono le uniche realtà, che portano denaro e benessere. Aspettiamo con ansia il quarto policlinico siciliano, che dovrebbe darci una bella mano anche sotto l’aspetto occupazionale, oltre che ad un inevitabile innalzamento della qualità della sanità ennese. Vogliamo parlare dell’ex Cis, con tutti quei ipotetici posti di lavoro? Che fine ha fatto? Bisogna incentivare l’agricoltura e la zootecnia, con diverse manifestazioni in loco, di caratura regionale e nazionale, per dare una degna visibilità ai nostri prodotti, che sono senza ombra di dubbio, di elevata qualità. Il turismo? Si dovrebbe quasi “costringere” il turista a soggiornare a Enna e non avere un turismo “mordi e fuggi”, bisognerebbe mettere a disposizione diversi percorsi turistici allettanti. C’è sicuramente tanto da fare, e i primi a muoversi dovrebbero essere le istituzioni. A tal proposito, ho apprezzato il sindaco Dipietro, per l’attenzione che ha riservato all’ università, nel suo discorso di fine anno. Peccato che è in netto ritardo e di parecchi anni. Solo ora si sta parlando di dislocare una facoltà su Enna alta. Per non parlare dei mancati servizi messi a disposizione della Kore. Poi ho letto anche che non crede più nell’autodromo. Rimango senza parole. Io, invece, lo rilancerei, proponendo, ai soci del consorzio autodromo di Pergusa, di cambiare lo statuto del consorzio stesso, per coinvolgere i privati, che inevitabilmente, darebbero il loro contributo, sia per migliorare il circuito che per portare eventi di un certo calibro a Pergusa. E invece lavoriamo per togliere opportunità? Mah!!! Un altro aspetto importante da attenzionare per la nostra realtà è senza dubbio, quello di promuovere lo sport. Lo sport porta soldi, gente, che grazie agli eventi sportivi potrebbero anche visitare e conoscere la nostra bellissima realtà, ma per fare questo, abbiamo bisogno di un vero palazzetto dello sport e di un nuovo campo sportivo, capaci di fare da supporto alle due nostre bellissime realtà, quella calcistica e quella della pallamano. E se si realizzasse una cittadella dello sport con annesso palazzetto, campo di calcio e un centro congressi, che ci porterebbe a diventare il punto di riferimento per tutta la Sicilia? Il tutto si potrebbe realizzare con il concorso di privati, che potrebbero avere un loro ritorno economico, con un centro commerciale, inserito all’interno della cittadella. Ma ora mi sto rendendo conto, che con tutte queste cose che vorrei si realizzassero, forse sogno troppo, ma a volte i sogni diventano realtà. O forse sono troppo innamorato del nostro territorio e della nostra gente? Chissà… Concludo dicendo, che abbiamo tutto per potere riemergere, bisogna solo crederci ed impegnarsi, quindi auguri alla nostra amata Enna e ai suoi cittadini per un fruttuoso 2024.

