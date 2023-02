L’ex assessore provinciale Gaetano Di Maggio “No all’autonomia differenziata”

No all’autonomia differenziata. L’ Autonomia differenziata sarebbe una vera e propria sciagura per il meridione d’Italia. La nostra costituzione non prevede, almeno sulla carta, una parte dell’Italia che deve andare a una velocità a discapito di un’altra e invece non e’ cosi da sempre. Le ingenti somme di denaro investite al nord non ha da sempre trovato riscontro al sud. Basti pensare alle infrastrutture del nord che potrebbero primeggiare a livello europeo mentre quelle del sud sono da terzo mondo. Le autostrade, le strade interne della Sicilia sembrano quelle di uno stato sottosviluppato e povero. Non parliamo dei poli industriali. Che dire della sanità? Non ci voglio neanche pensare. Sarebbe un vero e proprio disastro per le popolazioni meridionali. E le scuole? Anche le mense scolastiche per fare un altro esempio nel sud non si riescono spesso ad essere finanziate mentre al nord sono sempre presenti con asili nido che funzionano in maniera eccellente. Insomma la differenza sulle opportunità date dallo stato agli italiani sono, di già, di gran lunga più importanti al nord. Una ulteriore differenza di investimenti sancirebbe la fine del sud Italia poiché le nostre eccellenze sono state negli anni danneggiate e mortificate per privilegiare ed esportare i prodotti industriali del nord, cosi facendo ci hanno resi poco competitivi e bisognosi, inevitabilmente, di assistenzialismo. Ora voglio darci il definitivo colpo di grazia? Magari dovremmo ringraziare i nostri politici che nel tempo ci hanno mal rappresentato ma questo e’ un altro discorso. Magari e’ una trovata del momento per rinvigorire un partito, la Lega, che altrimenti rischierebbe di avere un risultato tanto scarso, alle imminenti regionali in Lombardia, da creare rotture al proprio interno e quindi creare problemi alla maggioranza di centro-destra? Speriamo, ma le elezioni passano ed il resto del mondo politico italiano non può consentire questo scempio. Siamo tutti italiani o no? Se non vogliamo retrocedere in serie C, noi meridionali, tendiamo almeno di mantenere la serie B, dato che il divario economico con la serie A del nord e’ cosi netto da non poter sperare in alcun modo di avvicinarli. Quindi prepariamoci alle barricate, se occorre, per evitare di soccombere. Dobbiamo tutelare e combattere per i nostri figli ne vale del loro futuro. Quindi diciamo con fermezza no all’ autonomia differenziata.

Visite: 49