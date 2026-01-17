Leonforte: il sindaco comunica alla cittadinanza Allerta Meteo

SITUAZIONE METEO PROSSIME 48 ORE

AVVISO URGENTE

Comunicazione alla Cittadinanza:

Previsioni Meteo per il 18 Gennaio 2026 e giorni a seguire

Cari concittadini,

siamo stati informati dalla Protezione Civile Regionale riguardo all’arrivo di una forte tempesta, che porterà condizioni meteorologiche avverse a partire da domani, 18 gennaio 2026. Le previsioni indicano:

– FORTI PIOGGE e possibili TEMPORALI in particolare su Calabria (versante ionico) e Sicilia orientale.

– VENTI INTENSI con raffiche di burrasca forte, specialmente su Liguria centro-occidentale, Calabria e Sicilia.

Modalità di Comportamento e Raccomandazioni:

1. EVITARE DI USCIRE: Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo.

2. ATTENZIONE a comunicazioni ufficiali: Seguire gli aggiornamenti da parte delle autorità locali e della Protezione Civile.

3. PREPARAZIONE:Assicurarsi che gli oggetti all’esterno siano ben fissati per evitare danni o pericoli.

4. SICUREZZA: In caso di emergenze, contattare i servizi di emergenza e seguire le indicazioni fornite.

5. SITUAZIONE SCOLASTICA: Un comunicato ufficiale riguardante la chiusura o le misure da adottare nelle scuole sarà emesso entro la serata di domani 18 gennaio 2026, in relazione al livello di allerta meteo previsto dalla protezione civile

6) abbiamo allertato i gruppi locali di protezione civile e la polizia municipale

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a rimanere informati.

Grazie per la vostra collaborazione

Si prega dare massima diffusione.

Sarà nostra cura tenervi tempestivamente aggiornati.

Massima cautela

IL SINDACO

Piero Livolsi

