Leonforte: il campo sportivo intitolato a Biagio Conte: il gruppo Civitas “Sposiamo la proposta del Centro Studi Francescani”

Il Gruppo politico “Civitas” composto dal Vice Sindaco Salvatore Barbera, dal Vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro Vanadia e dal Consigliere Comunale Liliana Barbera accolgono con entusiasmo e fanno propria la proposta del Presidente del Centro studi Francescani, Turi Algozino, di intitolare il nostro campo sportivo comunale a Fratello Biagio Conte, recentemente scomparso a Palermo.

Chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, di cui fa parte il nostro Vice Sindaco Avv. Salvatore Barbera, di approvare l’avvio delle procedure per l’intitolazione del campo sportivo comunale di Leonforte a Fratel Biagio Conte, ritenendola una personalità di spicco e di valore assoluto per nostra Sicilia.

La sua prematura scomparsa causata da una lunga malattia è stata un duro colpo per tutto il territorio siciliano e per i luoghi spesso frequentati dal missionario ivi compresa la provincia di Enna.

La nostra comunità, sin dagli albori della scelta vocazionale del missionario è stata a fianco del missionario attraverso volontari e altre associazioni religiose che condividendo il progetto di accoglienza “degli ultimi”, proposto a Palermo, hanno inteso collaborare fattivamente con la loro presenza attiva a favore dei bisognosi ed in tutte le azioni proposte da fratel Biagio.

Ciò ha trasmesso alla nostra comunità lo spirito della solidarietà cristiana che concretamente si è manifestata nella raccolta costante di beni e risorse a favore delle strutture da lui create.

Anche il nostro Consiglio Comunale, su proposta dell’attuale Vice Presidente del Consiglio Comunale Pietro Vanadia avviò nel 2016 una campagna di adesione per la raccolta di fondi alla “Missione Comune per Biagio Conte” con proposta di devolvere alla predetta Missione il gettone di presenza del Consiglio Comunale.

Riteniamo il nostro campo sportivo è uno dei luoghi più frequentati non solo dalla nostra comunità ma anche da persone di ogni provenienza, rendendo il messaggio del frate di accoglienza del prossimo e di fratellanza, molto visibile anche nei confronti delle nuove generazioni che si accostano al mondo dello sport.

Auspichiamo apertura da parte del Sindaco verso questa iniziativa, sul modello già avviato anche dal Comune di Marineo il cui primo cittadino ha proposta di intitolare lo stadio al missionario: sarebbe un primo gesto affinché resti sempre vivo il ricordo di Biagio Conte.

Gruppo “Civitas Leonforte”

Vice Sindaco Avv. Salvatore Barbera

I Consiglieri Comunali

Avv. Pietro Vanadia e Dott.ssa Liliana Barbera

Visite: 135