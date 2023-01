Leonforte: il 12 gennaio Street Art con Davide Pax Di Martino

Giovedì 12 Gennaio alle ore 18.30, nel salone del Circolo degli Operai di Leonforte si parlerà di street art con 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘅 𝗗𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼.

Street artists e writers agiscono sulla città con colori e forme per lanciare messaggi universali e per trasformarla agli occhi di tutti.

Davide Pax utilizza il video per raccontare i propri interventi e quelli di altri artisti, in giro per città e paesi della Sicilia.

Non mancate!

12 Gennaio 2023, ore 18:30

Leonforte, Circolo degli Operai, C.so Umberto, 165, 94013 – Leonforte (En)

