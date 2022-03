LE NUOVE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI – di Angiolo Alerci

LE NUOVE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Seguendo una della tante trasmissioni televisive, trattando il problema delle nuove elezioni e dell’eventuale nuova legge elettorale, uno dei partecipanti affermò che prima bisogna mettersi d’accordo sulla modifica delle attuali circoscrizioni elettorali, dal momento che si applicherà la diminuzione dei parlamentari gia approvata in via definitiva. Discorso da me non compreso dal momento che ricordavo che il problema fosse stato già risolto. Infatti, il problema venne definito nel dicembre del 2020 con il decreto 177/2020. Come stanno veramente le cose?

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. (20G00198) (GU Serie Generale n.321 del 29-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 45)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020

Molti gli allegati che ne completano il decreto, con la definizione dei seggi.

