le aziende di kore siciliae al

taormina food expo 2023

Fiera & incoming dell’agroalimentare d’eccellenza in sicilia

23 – 26 novembre 2023

Comunicato stampa

23 novembre 2023

Da oggi al 26 novembre le aziende del Consorzio Sapori di Demetra saranno presenti al Taormina Food Expo con i prodotti a Marchio KORE SICILIAE.

La manifestazione intende promuovere e valorizzare il meglio dell’agro-produzione regionale in una visione di “sistema coordinato e integrato” connesso agli altri settori di interesse sinergico quali turismo, cultura, ambiente e artigianato con la finalità di far conoscere al meglio i prodotti agricoli legati al territorio siciliano, valorizzandone l’identità, la storia e la cultura.

La manifestazione, inaugurata oggi alla presenza del Segretario Generale della CNA Otello Gregorini Nazionale e delle autorità regionali e locali, è organizzata da CNA Sicilia in collaborazione con Cna Nazionale e Unione Regionale Cuochi Siciliani, con il contributo dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e il patrocinio degli Assessorati Regionali al Turismo e alle Attività Produttive, della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Taormina e della Camera di Commercio di Messina.

Diversi i produttori del CONSORZIO SAPORI DI DEMETRA presenti: AGRIRAPE dei fratelli Angelo e Melania Manna con le confettura di pesca bianca e gialla di Leonforte IGP e la fava larga di Leonforte; AZIENDA AGRICOLA FRATELLI D’ANGELO con lo zafferano rosso, le tisane allo zafferano rosso, il formaggio pecorino e al pepe e zafferano; VILLA GERACE con l’olio extravergine Don Carlo, le mandorle e la caponata in vaso; AGRICOLA SORELLE TURCO con lo zafferano rosso e le mandorle; LORENZO SCARLATA AGRICOLTURA BIO con le mandorle; OFFICINA AGROCULTURALE CAFECI con il miele millefiori; SFERA con il brand PRINCIPATO DI SICILIA con le creme dolci spalmabili; NYSURA DISTILLERY di Dario Rinaldi con i suoi gin.

La manifestazione si svolge al Palazzo Duchi di Santo Stefano e al Park Porta Catania di Taormina VII Piano con ingresso libero dalle 11:00 alle 21:00.

“Intervento cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022” “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere” AZIONE PAL: 1.1.3 Operazione 16.3”

