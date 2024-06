Lavori al Castello di Lombardia: il Circolo locale di Fratelli d’Italia a fianco dell’amministrazione comunale

Dopo molti decenni, l’attuale amministrazione Dipietro, è riuscita con successo, ad ottenere, tra i tanti finanziamenti, anche quello, altrettanto corposo, per la riqualificazione del Castello di Lombardia, simbolo indiscusso della città.

Una riqualificazione che darà uno stato dignitoso al bene che, dal punto di vista economico, richiama moltissimi turisti provenienti da svariate nazioni, fondamentali per la nostra economia come volano turistico. La Sovraintendenza ai Beni Culturali, che a suo tempo, aveva autorizzato la realizzazione dei lavori, ha chiesto in corso d’opera alcune integrazioni degli stessi e posto alcune prescrizioni, che accogliamo come elementi migliorativi al progetto originario.

Il nostro Partito garantirà il massimo impegno, tramite il gruppo consiliare e la sensibilizzazione tra i cittadini, affinché non accada che un bene storico-monumentale di fondamentale importanza, rimanga chiuso ed inaccessibile a cittadini e turisti. Sarebbe del tutto inaccettabile, così come è avvenuto per troppo tempo negli anni di gestione delle precedenti amministrazioni.

È necessario precisare che, a nostro avviso, la ristrutturazione del Castello di Lombardia, non può assolutamente diventare oggetto di inutile lotta politica volta esclusivamente verso un dannoso populismo demagogico, in vista peraltro delle prossime elezioni amministrative, così come da strumentalizzazioni operate dal PD.

Fratelli d’Italia intende inoltre ricordare che la nostra città, nei precedenti anni, è stata al centro di un virtuoso rinvigorimento culturale con la realizzazione di tre diversi musei: Museo del Mito, Museo delle Confraternite e Palazzo Chiaramonte, oltre al già finanziato restauro del Palazzo delle Benedettine.

Quella del Partito Democratico è la stessa demagogia messa in campo nei giorni scorsi in merito al finanziamento della “panoramica”, con un vanto di presunte battaglie e fondi fantasma da loro riportati, mentre nella realtà fatti è stato il nostro Governo Regionale a guida Centrodestra, a rifinanziare l’opera.

Con doveroso senso civico e mettendo da parte le appartenenze politiche, bisogna, congiuntamente, sostenere, con tutti gli sforzi possibili, la rinascita del nostro amato Castello e la riqualificazione funzionale della zona antistante.

Circolo territoriale di Fratelli d’Italia

Circolo di Gioventù Nazionale Enna

