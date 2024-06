Il movimento Scout Adulti della Sicilia domenica scorsa a Enna

Domenica 17 giugno presso la chiesa dello spirito santo si è svolto il regionale del M.A.S.C.I. (movimento adulti scout cattolici italiani), la comunità Don Cannizzo Enna 1 con a capo il Magister Mario Di Prima ha accolto 70 responsabili di tutte le comunità siciliane, e in una splendida cornice del nostro amato capoluogo si sono stilate ile attività scautistiche siciliane da mettere in atto nel secondo semetre 2024.

I convenuti hanno apprezzato la location permettendo loro di visitare la nostra città.

Enna è sempre in auge come location non solo per la centralità isolana ma sopratutto per la sempre propositivita della comunità Enna1 tra l’altro ampiamente supportata dal nostro consigliere nazionale Giuseppe Messina.

Visite: 127