“La Traviata” a Catanzaro, la grande musica saluta il 2024 del M° catanese Francesco Di Mauro

Reduce dal successo internazionale del Concerto di Capodanno al Cairo, il direttore d’orchestra catanese, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, il 4 gennaio sarà nella città calabrese per dirigere l’opera verdiana targata Sicilia Classica Festival in sinergia con la Fondazione Politeama di Catanzaro

Web www.gncpress.it/cliente/francesco-di-mauro-direttore-dorchestra

Facebook @francescodimaurodirettoredorchestra Instagram @dimaurofrancesco21

(Catania, 2 gennaio 2024) Reduce dal successo del concerto di Capodanno al Teatro dell’Opera del Cairo dove ha diretto l’Orchestra sinfonica della capitale egiziana, il 2024 del direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale, si apre giovedì 4 gennaio, al Teatro Mario Foglietti di Catanazaro, dove dirigerà “La Traviata” targata Sicilia Classica Festival-Fondazione Politeama di Catanzaro. La direzione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e del Coro Lirico Mediterraneo è affidata a Di Mauro, che ha lavorato ad una Traviata che «esalti il più possibile le dinamiche ora festanti ora drammatiche dell’0pera di Verdi, anche e soprattutto attraverso l’equilibrio sonoro tra orchestra e cantanti».

In gran parte tornerà il cast della fortunata edizione dell’estate 2022 che ebbe molto successo a Taormina. Il soprano palermitano Desirée Rancatore sarà ancora una volta Violetta mentre il tenore napoletano Alessandro Scotto Di Luzio incarnerà ancora una volta Alfredo. Di alto livello anche gli altri cantanti, tra i quali, Giovanni Palminteri nel ruolo di Giorgio Germont, Gabriella Aleo in quello di Flora Bervoix, Francesco Cascione nel ruolo del Barone Douphol. La regia è di Lorenzo Lenzi. Il 24 gennaio l’intera organizzazione porterà “Traviata” al Politeama di Lecce.

Gli impegni internazionali di Di Mauro riprenderanno, quindi, a febbraio, con una nuova masterclass a Siviglia in Spagna mentre a marzo sarà in Austria per un concerto sinfonico. A inizio estate comincerà una tournée in Sud America che toccherà Argentina, Cile e Uruguay.

Il catanese Francesco Di Mauro ha compiuto i suoi studi a Parigi conseguendo il Diploma in direzione d’orchestra sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié e il Diploma di analisi ed orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. Come direttore d’orchestra si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali. Tra il 2022 e il 2023 è stato sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dove ha portato avanti con successo un’attività di risanamento amministrativo. Terminato l’impegno come sovrintendente è tornato a ricoprire il ruolo di coordinatore della direzione artistica dell’ente sinfonico regionale palermitano. E’ direttore musicale del Capri Opera Festival.

Visite: 36