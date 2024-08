La qualifica si rivela “bugiarda” al Mugello per i quattro driver Tresor Audi Sport Italia

• Oggi pomeriggio si comincerà la quinta corsa del tricolore GT3 Sprint con la R8 LMS meglio piazzata di Cola/Moncini in settima posizione, mentre per domani Delli Guanti/Mazzola covano ambizioni a 360°, trovandosi in prima fila sulla griglia

Scarperia e S. Piero (FI) — Ben tre bandiere rosse, due nella prima sessione e una nella seconda, hanno scombussolato i piani dei piloti Tresor Audi Sport Italia, con risultati complessivi che non hanno corrisposto del tutto alle aspettative di team e piloti. Per la quinta corsa della serie Sprint tricolore che partirà oggi alle 15:10 con diretta streaming sui canali del promotore e TV sul canale Sky 228 e RAI Sport, la R8 LMS N. 99 di Andrea Cola e Leonardo Moncini sarà la meglio piazzata. Il romano che ha guidato nella prima sessione non solo ha dovuto gestire le due interruzioni, ma anche un contatto con una vettura della categoria AM che nella prima serie di Esse nella pista toscana non aveva rispettato le bandiere blu. Cola nonostante una vettura non più in assetto ideale riusciva a staccare un 1’46″776, mentre la pole position della Ferrari del finlandese Nurmi era di 1’45″905. Il compagno di colori Rocco Mazzola aveva sacrificato probabilmente il suo giro migliore per la seconda bandiera rossa, e doveva accontentarsi di un 1’47″217 che ha collocato lui e Pietro Delli Guanti in decima posizione per la gara di oggi pomeriggio, che il duo affronterà peraltro con l’obiettivo di difendere la seconda posizione in classifica generale assoluta.

Proprio il pilota pugliese dell’Audi nella seconda sessione concentrava il massimo dello sforzo dopo la bandiera rossa sopraggiunta con sul monitor -9’41” alla conclusione, fissando prima un crono di 1’45″803 e poi migliorandosi in 1’45″709. Per la R8 LMS N.12 un ulteriore progresso appariva alla portata, ma la gestione del traffico non era ideale e quindi terminava in prima fila staccato di 0″482 dall’autore del miglior tempo, il pilota BMW Hesse, ma con la sensazione chiara che in questa occasione il tempo “autentico” sia sfuggito tra le dita. E la classifica si può considerare in qualche misura “bugiarda” non solo per Delli Guanti ma anche per Moncini, col bresciano autore di un tempo di 1’46″273 valido per la sesta posizione finale ottenuto all’insegna della grinta e strigendo i denti per una vettura lasciata segnata dal contatto con un rivale nella prima sessione.

Visite: 55