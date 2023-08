La Pro Loco Enna “Proserpina” Aps continua con il suo progetto Monumenti in Cultura e ripropone la seconda edizione di una serata veramente seducente

“…. E quindi uscimmo a riveder le stelle” seconda edizione “

con:

Postazioni Astrofisiche curate dal Gruppo Astrofili Catanesi Guido Ruggieri , angoli appositamente al buio per poter meglio guardare, studiare ed ammirare gli astri in un luogo mitologico che vi porterà ad essere sospesi tra Mito, Storia e Cultura Il Parco Archeologico Castello di Lombardia con la Rocca di Cerere, l’inizio della Via Sacra e il piazzale delle Sette Stanze, vi ritroverete catapultati in un’area alquanto mistica.

Dove potrete assaporare le Bollicine sotto le Stelle, oppure gustare gli Arancini Caldi o gustosissimi Waffle e crêpe preparati per voi, al momento e a vostra scelta. Oppure una fetta di Anguria fresca, Macedonia di frutta estiva e frutta fresca a volontà.

Nelle zone più pianeggianti daremo la possibilità di adagiarsi a terra con stuoie, plaid o teli mare per poter ammirare le “stelle cadenti” , complice il buio che è stato creato appositamente. In occasione dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente ed in Notturna il Museo del Mito. Noi abbiamo messo cibo, musica, stelle e cultura, voi dovete solo portare la voglia di trascorrere una serata speciale in compagnia di tanti amici.

Prenotate il vostro posto in “prima fila” per questo evento unico nel suo genere che ha visto un grande successo nella prima edizione.

Per le visite guidate del parco archeologico è indispensabile la prenotazione via WhatsApp al 3401482641

CONTEST FOTOGRAFICO SU INSTAGRAM

In occasione della seconda edizione di “E quindi uscimmo a riveder le stelle” del 26 agosto 2023, la Pro Loco ‘Proserpina’ Enna indice un contest fotografico che prevede come premio la pubblicazione dello scatto più suggestivo nel nostro profilo Instagram. La foto dovrà essere inerente all’evento e dovrà altresì valorizzare l’area archeologica in cui si svolge

COME PARTECIPARE

1) Segui il nostro profilo Instagram @prolocoennaproserpina

2) Metti like al nostro post sull’evento

3) Tagga due amici nei commenti del suddetto post

4) Pubblica la foto sul tuo profilo Instagram taggando @prolocoennaproserpina e usando l’hashtag #prolocoenna

ATTENZIONE! È possibile caricare il proprio elaborato dal 27 Agosto al 3 Settembre alle ore 23:59. La fotografia vincitrice verrà pubblicata il 7 settembre

Ti aspettiamo, quindi, SABATO 26 AGOSTO dalle ore 20:30.

