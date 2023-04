LA PESCA DI LEONFORTE IGP E’ SALVA. SI SBLOCCA L’EMERGENZA IRRIGUA DELLA DIGA NICOLETTI. LA SODDISFAZIONE DELL’ONOREVOLE LUISA LANTIERI.

LA PESCA DI LEONFORTE IGP E’ SALVA.

SI SBLOCCA L’EMERGENZA IRRIGUA DELLA DIGA NICOLETTI CON L’EMANZAZIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO PER L’ESECUZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E CONDOTTA DI ADDUZIONE.

LA SODDISFAZIONE DELL’ONOREVOLE LUISA LANTIERI.

E’ stato firmato lunedì giorno 17 il decreto di finanziamento per complessivi 368 mila euro per l’esecuzione di una stazione di sollevamento su zattera e condotta di adduzione presso la Diga Nicoletti.

Un progetto redatto dal Consorzio di bonifica “Enna 6” al fine di assicurare l’irrigazione ai terreni sottesi dall’invaso Nicoletti e principalmente a quelli interessati dalla produzione della pesca IGP di Leonforte ed, allo stesso tempo, consentire un’adeguata fornitura idrica alla “Sicilia Outlet Village” ed alle aziende ricadenti nell’area di sviluppo industriale “Dittaino” della provincia di Enna.

A comunicare la notizia il deputato ennese di Forza Italia Luisa Lantieri che ha seguito da vicino la delicata vicenda e interessato direttamente il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore all’agricoltura Luca Sammartino.

Nelle scorse settimane della problematica si era occupato anche il presidente del Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP, Domenico Di Stefano, molto preoccupato di questa crisi idrica che ha rischiato seriamente di non riuscire a garantire la campagna irrigua 2023.

“Pericolo finalmente scongiurato con questo finanziamento che andrà a migliorare notevolmente il prelievo delle acque di superfice con la relativa sistemazione del depuratore e l’invasamento della Granfonte, la cui acqua viene dispersa per buona parte dell’anno – evidenzia l’onorevole Luisa Lantieri. Voglio ringraziare pubbblicamente il presidente Schifani e l’assessore Sammartino per aver attenzionato l’importante questione con le opere da realizzare entro il mese di giugno che rappresentano una importante opportunità di crescita dell’economia provinciale con la coltivazione dei nostri prodotti agricoli di assoluta eccellenza”.

Visite: 84