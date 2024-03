LA ORLANDO PALLAMANO HAENNA ORGANIZZA LA COPPA SICILIA

In attesa del rush finale del campionato dove cercherà di piazzarzi nella migliore posizone possible nella griglia dei Play Off per la Orlando Pallamano Haenna in questo fine settimana si presenta un altro importante appuntamento.

La società ennese è quella che si è aggiudicata l’organizzazione della Coppa Sicilia riservata alle società di serie A e che si disputerà domenica prossima 17 marzo al palazzetto dello sport di Enna bassa con la partecipazione oltre che della società ennese, del Cus Palermo e delle formazioni di serie A Bronze dell’Handball Mascalucia e della Puleo Giovinetto Petrosino. Quindi un appuntamento che catalizzerà l’attenzione di tutto il movimento pallamanistico siciliano a Enna con la presenza di un numeroso pubblico da tutta la Sicilia.

Il programma degli incontri prevede alle 10, 30 quello stra Mascalucia e Cus Palermo ed a seguire tra la Orlando Pallamano Haenna e Puleo Giovinetto Petrosino.

Nel pomeriggio dalle 16,30 la finale per il terzo posto e successivamente quella per l’assegnazione per il trofeo e la relativa cerimonia di premiazione.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook del Comitato Sicilia Figh mentre la finale sul canale 85 del DDT di Teletris.

Quindi un importante appuntamento non solo sportivo ma anche di promozione della città. Nel corso delle gare saranno infatti trasmessi anche degli spot sulla città ed in particolare sulla Settimana Santa ennese.

La Orlando Pallamano Haenna davanti al proprio pubblico cercherà di dare il massimo per la conquista di in Trofeo che ha già vinto sia quando militava in serie B che due stagioni fa. Quindi vorrà centrare il Tris.

“Sicuramente una buona occasione per rimanere in clima campionato anche in questa settimana di pausa – commenta il Direttore Generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma anche il piacere di partecipare ad una importante competizione e che visto che siamo noi come società ad organizzare ci farebbe piacere anche vincerla anche ci confronteremo con altre 3 sqaudre che aspirano alla medesima cosa. Ci auguriamo solamente che sia presente per tutte e 4 le gare una bella cornice di pubblico. Dopodichè sul campo che vinca il migliore”.

