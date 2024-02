La magia di tessuti preziosi e soluzioni stilistiche raffinate e innovative caratterizzano le collezioni

“Unconventional bridal couture” e “Flower Harmony” di Giusi Munafò. Entrambe sono state ideate e

realizzate in Sicilia, terra di miti e leggende, in cui storia e natura sono continue fonti d’ispirazione. Gli

abiti di queste collezioni, impreziositi da tessuti ecosostenibili e da pregiati tecniche artigianali,

raccontano la bellezza e l’arte con un design contemporaneo ed esclusivo.

Giusi Munafò Atelier è sinonimo di creatività, di “made in Sicily” e di slow fashion, una filosofia che

celebra l’unicità di ogni donna. La fondatrice, stilista e fashion designer del Brand “Giusi Munafò haute

couture”, ha portato l’arte della moda in eventi e passerelle internazionali, dalla Fashion Week di New

York e di Milano al Taomoda Awards.

La visione unica e il design della stilista siciliana trasformano ogni abito in un’opera d’arte, che unita alla

consulenza di stile, all’analisi della figura e all’armocromia, creano un total look personalizzato per

ogni donna.

Un’esplosione creativa di colori energici caratterizza “Flower Harmony”, la nuova collezione ispirata

all’armonia dei fiori e dei colori, in un mood gioioso, elegante, dinamico. La stilista prende spunto

dall’energia del sole siciliano per creare una collezione pulita e fresca, con una forte espressione

cromatica, silhouette scultoree e una varietà di texture. Sono opere d’arte che diventano sovrastrutture

da indossare, abiti ispirati alla bellezza della natura, in grado di colorare di energia i momenti speciali

di ogni donna.

“Unconventional Bridal Couture” si è fatta già apprezzare per l’innovazione. Si tratta di una

straordinaria collezione di abiti da sposa fuori dagli schemi, che celebra la personalità delle spose

moderne e al passo con i tempi. Le scelte della stilista sono coerenti con la ricerca di linee pure e la

sovrapposizione di eleganti e discrete trasparenze che da sempre caratterizzano i suoi lavori.

Un design unico ed originale, ricco di dettagli che fanno la differenza, con la possibilità di mixare e

personalizzare l’abito, trasformandolo con un cambio look d’effetto durante il ricevimento.

Pizzi, ricami, seta, organza, trasparenze e lunghezze che si accorciano pensate per una sposa frizzante

che vuole stupire. Ma anche scelte più tradizionali e romantiche come l’intramontabile sirena,

reinventata, però, in chiave quasi “rock”.

“Amore, passione, cultura, arte, ricerca ed eleganza sono i valori che muovono il mio pensiero creativo”

afferma Giusi Munafò che nel suo atelier di Avola, in provincia di Siracusa, mixa sapientemente per le

sue creazioni artigianato, arte e tecniche moderne.

