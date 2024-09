LA ISLAND MOTORSPORT SI FREGIA DELL’IRCUP 2024 CON SIMONE CAMPEDELLI

Il portacolori romagnolo (Skoda Fabia RS Rally2), sempre affiancato dalla compagna Tania Canton,

conquista il titolo assoluto nell’International Rally Cup al termine del Rally Valli della Carnia, epilogo stagionale della serie

Ampezzo (Ud), 29 settembre 2024 – Alla fine, tra le valli del Friuli, è stata vera gloria. Simone Campedelli, infatti, ha fatto sua l’edizione 2024 dell’International Rally Cup fregiandosi del titolo assoluto, una volta disputato il 10° Rally Valli della Carnia, epilogo stagionale della serie andato in scena lo scorso fine settimana in provincia di Udine. Al portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), alla prima esperienza in carriera sui selettivi asfalti friulani resi ancor più insidiosi dal meteo instabile, è bastato centrare la quarta piazza nella “generale” ma, soprattutto, la terza nella classifica riservata agli iscritti dell’IRCup, per raggranellare punti sufficienti per portare a casa il massimo risultato. Presentatosi al via nelle vesti di leader in virtù delle due vittorie conseguite in altrettanti precedenti round (Rallye Elba e “Casentino”) e coadiuvato alle note, come di consueto, dalla compagna Tania Canton, su Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli, il talentuoso pilota romagnolo ha condotto una gara attenta e accorta fino alla bandiera a scacchi.

«Per centrare l’obiettivo, ovvero l’oro nell’IRCup, sapevamo che ci sarebbe bastato ottenere un podio nella serie. Così, abbiam deciso di non strafare, evitando di forzare il ritmo vista anche la tanta pioggia che ha reso l’impegno ancor più ostico e mutando la scelta delle gomme in un vero e proprio terno al lotto» – ha raccontato uno stanco ma più che soddisfatto Campedelli all’arrivo – «D’altronde, avevamo già ricevuto qualche segnale che invitava a maggior prudenza sin dal prologo. Durante lo shakedown del venerdì mattina, infatti, siamo stati vittime di un incidente a causa dell’aquaplaning. Solo grazie all’encomiabile lavoro del team che si è prodigato per ore, abbiamo riavuto a disposizione una vettura in condizioni ottimali per rientrare in corsa e affrontare la competizione. Ora, testa e cuore al prossimo impegno».

Grande attesa, infatti, per un avvincente rush finale nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco dove, nell’ambito dell’iconico Rallye Sanremo in programma dal 18 al 19 ottobre, il driver cesenate proverà a confermarsi definitivamente quale seconda forza del “Tricolore”.

Classifica finale 10° Rally Valli della Carnia

1. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS Rally2) in 57’25”3; 2. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia RS Rally2) a 1”8; 3. Mikkelsen-Eriksen (Hyundai i20 N Rally2) a 5”4; 4. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 15”7; 5. Albertini-Fappani (Skoda Fabia RS Rally2) a 48”4; 6. Bravi-Bertoldi (Hyundai i20 N Rally2) a 51”8; 7. Michelini-Angilletta (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’34”8; 8. Tosi-Del Barba (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’50”9; 9. Razzini-Marcomini (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’06”3; 10. Rusce-Zanni (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’07”7.

