La cucina italiana raccontata dal cinema: appuntamento alla Camera di

Commercio di Enna

Venerdì alle 18, all’interno del progetto Biblioinsieme, un incontro dedicato al cibo nel cinema tra

racconti di vita, emozioni e cultura

Un incontro dedicato al rapporto profondo tra cinema e cucina, intesa come linguaggio culturale,

memoria collettiva e racconto identitario. È questo il cuore dell’evento “La cucina italiana e la

Settima Arte. Il cibo al cinema: racconti di vita, emozioni e cultura”, in programma venerdì 17

gennaio 2026, alle ore 18.00, presso il Salone della Camera di Commercio di Enna.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di

Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e

Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla

Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’incontro di venerdì, organizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e con il

patrocinio del COSPECS dell’Università di Messina e della Camera di Commercio Palermo Enna,

si propone di esplorare il cibo come elemento narrativo e simbolico nel cinema, capace di

raccontare relazioni, riti familiari, migrazioni, silenzi e appartenenze. Un viaggio che attraversa

immagini, storie e sapori, mettendo in dialogo saperi diversi e prospettive interdisciplinari.

Ad aprire i lavori saranno i saluti e l’introduzione di Marina Taglialavore, delegata dell’Accademia

Italiana della Cucina di Enna, e di Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del

Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

Seguiranno gli interventi di Vincenzo Cicero (Università di Messina), che affronterà il tema “Il

sapore dei sensi. Cinema e cucina tra rito, famiglia e silenzio”; di Beppe Manno, direttore artistico

della DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia, con l’intervento “Gustare un film:

la cucina italiana attraverso il cinema”; e di Loredana Trovato (Università di Messina), che proporrà

una riflessione su “La memoria nel piatto: la cucina dei migranti italiani in Canada tra cinema di

narrazione e tradizione”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Manuel Barresi.

Ingresso libero.

