Storie correlate

scuola formazione politica 1

Fratelli d’Italia organizza a Enna una scuola di Formazione Politica

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

SABATO 17 GENNAIO LA SERATA FINALE DEI “BILL EVANS JAZZ AWARDS”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

INCONTRO – SEMINARIO DI FORMAZIONE Giubileo agatino Le Reliquie, la Devozione e la Fede

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Ultime notizie

1f7e2.png

Ordine dei Dottori Commercialisti Enna: il 21 gennaio convegno L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna organizza il convegno: 🟢 “𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐑𝐏𝐄𝐅 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐬” 📅 𝟐𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 🕘 𝐨𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟑:𝟎𝟎 📍 𝐄𝐧𝐧𝐚 – 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨, 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢 𝐧. 𝟏 🎙 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞: 𝐄𝐫𝐧𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐨 – 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞, 𝐑𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐑𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 Il convegno affronterà le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con particolare attenzione a IRPEF, rottamazione, IVA, reddito d’impresa e lavoro autonomo. ✅ Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua Vi aspettiamo per un momento di approfondimento e confronto su temi di grande attualità per la professione.

Riccardo Gennaio 14, 2026 0
archivio 1

Archivio di Stato Enna: in programma in 2026 ricco di attività

Riccardo Gennaio 14, 2026 0
scuola formazione politica 1

Fratelli d’Italia organizza a Enna una scuola di Formazione Politica

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro chiede la convocazione dell’assemblea dei sindaci dell’Ati

Riccardo Gennaio 14, 2026 0